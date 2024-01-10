Бывший участник спецоперации на Украине сбежал из трудового рабства в Калмыкии

10 января 2024, 17:05

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Участник военной операции на Украине после выхода из зоны боевых действий оказался на вокзале в Ростове-на-Дону без денег и согласился на предложение поработать на ферме в Калмыкии, однако попал в трудовое рабство. Он дважды пытался бежать, вторая попытка оказалась успешной, сообщило сегодня движение "Альтернатива".

Участник военной операции на Украине оказался в трудовом рабстве в Калмыкии, сообщило сегодня движение "Альтернатива" Михаил (имя изменено) должен был вернуться домой в середине ноябре, однако перестал выходить на связь. Его сестра обратилась в поисковую организацию "Лиза Алерт" и в движение. "Главной сложностью в таких случаях является то, что публиковать данные действующих военнослужащих нельзя. А точно удостовериться, что Михаил им уже не является, не удавалось из-за бюрократических тонкостей, - сообщило сегодня движение "Альтернатива" в своем Telegram-канале.

На связь с сестрой Михаил вышел 1 января. Он рассказал, что после выхода из зоны боевых действий вместе с сослуживцами решил отметить это событие в бане. Очнулся в Ростове-на-Дону, один и без денег, что было до этого, он не помнил. На вокзале ему предложили поехать подзаработать на билет до дома, на что Михаил согласился и оказался в трудовом рабстве в Калмыкии. Он ухаживал за скотом, но не получал денег и не мог связаться с родным. "В один из дней он предпринял попытку побега, но хозяин фермы смог его найти и вернуть назад. К счастью, проработав почти два месяца, 1 января мужчина всё-таки сбежал. Михаил добрался до села, где нашёл пожарную часть. Там он смог связаться с сестрой, которая сообщила обо всём нам. Мы объяснили Михаилу и его сестре, как действовать дальше. Сейчас Михаил уже дома и с ним всё хорошо", - указано в сообщении.

Представители движения отметили, что бывшие военнослужащие "по ряду причин, в числе которых посттравматическое стрессовое расстройство, могут оказываться в ситуациях, которые делают их уязвимыми перед вербовщиками". "Самым лучшим вариантом будет, если кто-то из близких сможет встретить мужчину, чтобы он сразу добрался до дома", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Волгограде приговорил к длительным срокам троих членов группировки, которая похищала людей и продавала их в трудовое рабство фермерам в Астраханской области и Калмыкии.

Случаи похищения, работорговли и принудительного труда освещены "Кавказским узлом" в материале "Рабство на Северном Кавказе".

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