14:46, 8 мая 2026

Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минэкономразвития призвало ускорить работу по отсыпке пляжей Анапы, чтобы в сезон выросло число туристов по сравнению с прошлым годом. Качество песка на пляжах вызывает сомнения в выборе Анапы местом отдыха, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону.  На пляже станицы Благовещенской в Анапе устанавливают навесы и готовят пляж к открытию, несмотря на то, что новым песком он не засыпан, сообщили блогеры.

Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

Краснодарскому краю требуется ускорить работы по отсыпке пляжей, что позволит увеличить количество туристов в летнем сезоне.

«Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне, и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году»,— привел 5 мая "Коммерсант" заявление пресс-службы Минэкономразвития РФ.

Это сообщение перепостили у себя анапские блогеры. Так, в частности, в Telegram-канале "Маковозовы" оно набрало 34 комментария. При этом автор блога добавил в комментариях, что посетил отсыпанные привозным песком пляжи и "кроссовки в глине все".

"Подождем, когда море заберёт эту грязь. Думаю,что зимние шторма все прихватят и глину тоже", - прокомментировала Ираида.

Песок (в сообщении использован смайлик, изображающий стыд - прим. "Кавказского узла") Ездила в Витязево ради волшебного песка, - написала Ольга.

"Жесть. Сперва все мучились с мазутом, надевали бахилы/пакеты, теперь тот же эффект только с глиной. Хорошо хоть отмыть можно без проблем. Думаю, лица отдыхающих, бегающих босиком по пляжу, представлять не нужно", - написал пользователь с ником в виде греческой буквы.

"Такое ощущение что находишься на каком-то карьере по добыче глины (не лечебной 100%)", - добавил он же.

"Мда уж, песочек какой волшебный. Теперь точно в Крым", - прокомментировал Павел.

Другие пользователи напротив, ждут отсыпки пляжей, чтобы приехать на отдых. Так пользователь Юлия поинтересовалась, когда новый песок будет засыпан на пляж "Аквамарин".

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
