Туапсинцев заинтересовало место вывоза собранных на пляжах мешков с нефтепродуктами

Более 20 тысяч кубометров гальки с нефтепродуктами собрано и вывезено на пляжах Туапсе. Пользователи соцсети поинтересовались местом, куда свозят все собранное на берегу.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Телеграм-канал "Мой Туапсе" опубликовал сегодня 8-митный фрагмент фильма военкора Марьяны Наумовой об уборке пляжей Туапсе.

В сюжете она беседует со спасателями, которые убирают центральный пляж Анапы, пожарными, которые тушили возгорание на НПЗ. с волонтерами в штабе "Мы вместе". На видео показаны десятки людей, которые убирают пляж с применением техники.

Часть пользователей сочли, что картинка слишком "радужная"

"Оптимистично. Прямо, всё замечательно и цветет. Радужная картинка, для 1 канала", - написала в частности Татьяна.

"Неполная картина как всегда", согласилась Рыжая.

Других пользователей заинтересовало, куда вывозят собранные на пляже гальку и нефтепродукты.

"Куда вывозят? - так никто и не сказал", - констатировала Наталья.

"А вам зачем? Куда надо,туда и вывозят", - отреагировала Татьяна II.

"А люди не имеют права знать?" - поинтересовалась Рыжая.

"Хочу адрес" - поддержал пользователь dobroshh.

Власти не назвали адрес вывоза нефтепродуктов

Оперштаб Краснодарского края проинформировал сегодня, что на утро 8 мая в Туапсе собрали и вывезли 20 810 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, заверив, что работы продолжаются"в круглосуточном режиме". Место, куда вывозят загрязненный грунт, чиновники не назвали.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".