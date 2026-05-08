×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:46, 8 мая 2026

Туапсинцев заинтересовало место вывоза собранных на пляжах мешков с нефтепродуктами

Сбор гальки с нефтепродуктами в Туапсе. 8 мая 2026 г. Фото: https://t.me/my_tuapse/35109

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 20 тысяч кубометров гальки с нефтепродуктами собрано и вывезено на пляжах Туапсе. Пользователи соцсети поинтересовались местом, куда свозят все собранное на берегу.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Телеграм-канал "Мой Туапсе" опубликовал сегодня 8-митный фрагмент фильма военкора Марьяны Наумовой об уборке  пляжей Туапсе. 

В сюжете она беседует со спасателями, которые убирают центральный пляж Анапы, пожарными, которые тушили возгорание на НПЗ. с волонтерами в штабе "Мы вместе". На видео показаны десятки людей, которые убирают пляж с применением техники.

Видео набрало 22 комментария. 

Часть пользователей сочли, что картинка слишком "радужная"

"Оптимистично.  Прямо, всё замечательно и цветет. Радужная картинка, для 1 канала", - написала в частности Татьяна.

"Неполная картина как всегда", согласилась Рыжая.

Других пользователей заинтересовало, куда вывозят собранные на пляже гальку и нефтепродукты.

"Куда вывозят? - так никто и не сказал", - констатировала Наталья.

"А вам зачем? Куда надо,туда и вывозят", - отреагировала Татьяна II.

"А люди не имеют права знать?" - поинтересовалась Рыжая.

"Хочу адрес" - поддержал пользователь dobroshh.

Власти не назвали адрес вывоза нефтепродуктов

Оперштаб Краснодарского края проинформировал сегодня, что на утро 8 мая в Туапсе собрали и вывезли 20 810 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, заверив, что работы продолжаются"в круглосуточном режиме". Место, куда вывозят загрязненный грунт, чиновники не назвали.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мужчина смотрит на табло в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:46, 8 мая 2026
Аэропорты юга России остановили работу после атаки по Ростову-на-Дону
06:48, 8 мая 2026
Дело о растрате при строительстве академии гимнастики в Сочи дошло до суда
Загрязнение на Приморском пляже в Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 07.05.26, https://t.me/my_tuapse/35084
20:45, 7 мая 2026
Призывы к жителям Туапсе активнее участвовать в уборке пляжей звучат в соцсети
Владимир Яроцкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:33, 7 мая 2026
Политзаключенный краснодарец Владимир Яроцкий найден мертвым в колонии
Пожар в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:36, 7 мая 2026
Состояние Туапсе после "черных дождей" обеспокоило пользователей соцсети
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Мужчина смотрит на табло в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 10:46
Аэропорты юга России остановили работу после атаки по Ростову-на-Дону

Антон Чечин и колония в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 09:46
Супруга потребовала срочной госпитализации Чечина после обморока

Давид Ишханян (слева) и Рубенн Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 18:33
Осужденные в Баку карабахские политики потребовали от властей Армении внимания к их проблемам

Владимир Яроцкий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07 мая 2026, 15:33
Политзаключенный краснодарец Владимир Яроцкий найден мертвым в колонии

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше