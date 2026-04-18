Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Власти Армении должны противостоять уничтожению армянского культурного и исторического наследия на территории Карабаха и привлекать к его судьбе внимание международных структур, заявили активисты и историки в Международный день культурного наследия.
Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты.
12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.
18 апреля, по случаю «Международного дня памятников и достопримечательностей», омбудсмен по культурному наследию Арцаха (Нагорного Карабаха), историк Овик Аванесов, в прямом эфире на официальной странице ведомства в Facebook* призвал «предпринять практические шаги для обеспечения сохранности оставшихся памятников в Арцахе и Нахиджеване».
«Почти 100% армянских исторических памятников в Нахиджеване азербайджанская власть уничтожила. Такая участь ждет Арцах", - считает он.
По его словам, такую политику нельзя назвать случайной или локальной - она носит спланированный, системный характер и направлена на полное уничтожение культурного наследия. "Преднамеренное уничтожение культурных ценностей, искажение истории и попытки присвоения наследия противоречат всем принципам цивилизованного мира. Когда одно государство последовательно уничтожает культурные ценности, это характеризует его отношение не только к другим народам, но и к мировой цивилизации в целом», - сказал омбудсмен.
Аванесов заявил, что «необходимо документировать, оценивать и представлять на международных площадках все случаи уничтожения культурных памятников Арцаха и Нахиджевана, обеспечивая их правовую и профессиональную оценку».
Историк отметил, что «18 апреля мир отмечает «Международный день памятников и достопримечательных мест», который был установлен по инициативе Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и утвержден на 22-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1983 году».
"Сегодня как никогда необходимо, чтобы международные структуры и профессиональное сообщество заняли принципиальную позицию. Уничтожение культурного наследия не может рассматриваться как часть политического спора — это преступление против человечества, требующее чёткой реакции и превентивных механизмов», - заявил Овик Аванесов.
Он добавил, что «культурное наследие Арцаха является неотъемлемой частью общечеловеческой цивилизации - созданные на протяжении веков церкви, монастыри, хачкары (камни кресты), крепости и поселения являются не только свидетельствами армянской идентичности, но и представляют собой мировые культурные ценности».
Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".
Аванесов сообщил, что «на днях стало известно, что «построенная в 2007 году церковь Святого Иакова в Степанакерте полностью разрушена, ранее были зафиксированы, что полностью уничтожены церкви Святого Иоанна Крестителя в Шуши, церковь в Тандзатапе, церковь Святого Саргиса в селе Мохренес, церковь Святого Вознесения в Бердзоре, церковь Зоравор Сурб Аствацацин в Мехакаване и многие другие святыни».
«Мониторинг социальных сетей и средств массовой информации выявляет не просто очередной случай вандализма, а системную, целенаправленную и циничную политику официального Баку, суть которой – последовательная реализация программы по ликвидации армянского духовного и историко-культурного наследия, стремясь стереть память об их существовании», - резюмировал Аванесов.
По случаю «Международного дня памятников и достопримечательностей» офис омбудсмена по культурному наследию Арцаха, НПО «Агентство развития культуры и туризма Арцаха», НПО научного центра «Качар» и НПО «Национальное» историко-культурное общество выступили с заявлением, где отметили, что «действия азербайджанских властей уже давно вышли за рамки отдельных актов вандализма или ущерба, а превратились в целостную стратегию, ключевой целью которой является полное уничтожение армянского цивилизационного присутствия в Арцахе (Нагорный Карабах), армянской идентичности и переписывание истории региона».
Авторы заявления потребовали от международных организаций незамедлительного проведения независимых миссий по установлению фактов на территориях Арцаха, от ЮНЕСКО и других специализированных структур - четкого и адресного реагирования, от государств и международных организаций - применения политических и правовых механизмов в отношении Азербайджана от властей Республики Армения — последовательно поднимать на всех международных площадках вопрос о действиях Азербайджана по отношению к культурному наследию в Арцахе и предпринять системные шаги, направленные на сохранение и защиту цивилизационного наследия Арцаха и обеспечение его защиты посредством международно-правовых механизмов.
Руководитель «Агентства развития культуры и туризма Арцаха» Сергей Шахвердян заявил, что «политика азербайджанской стороны в отношении армянских памятников Арцаха, обладает всеми признаками культурного геноцида - уничтожение культурной идентичности, памяти и наследия целого народа».
«Мы вынуждены констатировать: власти Республики Армения не поднимают эти вопросы на должном уровне, а международное сообщество продолжает молчать, фактически становясь соучастником происходящего», - отметил Шахвердян.
источник: корреспондент "Кавказского узла"