Беспилотники сбиты в Ростовской области

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Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Миллеровском районе. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 июня военные уничтожили "более десяти БПЛА" в Таганроге и четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он. Других подробностей чиновник не привел.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей, серьезные повреждения получила котельная. Ее ремонт признан нецелесообразным, власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

Таганрог, на территории которого расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.