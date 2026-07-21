Атака дронов привела к лесному пожару в Милютинском районе

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В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелся лес.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, а также Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы.

"В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 20 июля в Шолоховском районе из-за падения обломков дрона загорелся лес. 19 июля из-за падения обломков дрона в Красносулинском районе загорелось пшеничное поле. 9 июля при атаке дронов загорелись два танкера. 8 июля дроны атаковали суда в Таганрогском заливе, ранения получили два человека.

На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе заметно выросла верхняя граница цен на горючее. Максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 всего за два дня на местных заправках увеличилась примерно на треть.