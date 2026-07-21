Участники шествия в Тбилиси выразили поддержку нападавшему на русскоговорящую туристку

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В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Гиоргию Чигладзе, арестованному за избиение русскоговорящей туристки в одном из отелей Телави.

Как информировал "Кавказский узел", в сети ранее широкий резонанс получило избиение жителем Грузии русскоговорящей туристки. Нападавший задержан. В МВД Грузии утверждают, что мужчина напал на туристку после оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей заявила, что конфликт возник из-за русского языка.

В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку человеку, избившему русскоговорящую туристку в Телави, передал телеграм-канал Tbilisi life.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков людей, они идут по дороге. Некоторые из них держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Одна из участниц произносит речь в громкоговоритель.

Участники шествия прошли от здания парламента к зданию канцелярии. Они выразили поддержку Гиоргию Чигладзе, который арестован за нападение на иностранку в отеле во время свадьбы его брата, отметило Netgazeti.

Напомним, ранее девушка по имени Полина, находившаяся в момент нападения в гостиничном номере, рассказала, что приехала в Тбилиси, чтобы встретиться с друзьями. Вместе они направились в гостиницу Agarani Estate в Кахетии. В гостинице житель Грузии услышал, что девушки говорят на балконе на русском языке. Далее произошел конфликт, передал ранее телеграм-канал "Осторожно, новости".

По данным МВД Грузии, свидетели сообщили, что во время свадьбы, проходившей в одном из отелей Телави, отдыхающие в гостинице иностранки с балкона гостиничного номера оскорбили находившихся на свадьбе и облили водой аппаратуру. Далее между ними и одним из гостей свадьбы произошел конфликт.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России.

Комментаторы в Facebook* поспорили о причинах конфликта. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.