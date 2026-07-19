Избиение русскоговорящей туристки в Грузии вызвало возмущение пользователей сети

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МВД Грузии и подруга пострадавшей разошлись в версиях избиения в отеле в Телави. Полиция утверждает, что мужчина напал на нее после оскорбления в адрес участников свадьбы, подруга пострадавшей говорит, что конфликт возник из-за русского языка. Нападавший задержан, девушка, получившая удар в лицо, госпитализирована, а пользователи сети высказывают возмущение в карточке отеля на "Гугл картах".

Полиция заявила нападении после провокации со стороны туристок

Полиция Кахетии задержала по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью одно лицо. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. По версии следствия , дело касается инцидента, произошедшего в одной из гостиниц в Телави во время свадьбы, когда граждане иностранного государства с балкона гостиничного номера оскорбили участников свадьбы и облили водой аппаратуру, приводит заявление ведомства "Интерпрессньюс".

Произошедшее стало причиной физического противостояния, обвиняемый нанес повреждения женщине - иностранной гражданке.

«Сотрудники Департамента полиции Кахетии Министерства внутренних дел задержали по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью одно лицо. Согласно показаниям свидетелей, во время проведения свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице иностранные граждане с балкона гостиничного номера оскорбили находившихся на свадьбе, и облили водой аппаратуру, после чего обвиняемый причинил физические повреждения женщине-гражданке иностранного государства. Пострадавшую доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи, нападавший задержан", - говорится в заявлении.

Версия пострадавшей стороны - конфликт из-за русского языка

Девушка по имени Полина, которая была в момент нападения в номере, приводит другую версию. Она сообщила, что приехала в Тбилиси, чтобы встретиться с друзьями. Вместе они отправились в бутик-отель Agarani Estate в Кахетии, расположенный в двух часах езды от столицы Грузии. По словам девушки, в какой-то момент мужчина из другого номера услышал, что девушки говорят на балконе на русском языке. После этого он отправился на ресепшен, где ему сообщили номер, в котором остановились Полина и ее подруги. Дверь открыла её приятельница Юлия, которую после короткой словесной ссоры неизвестный сильно ударил в лицо, пишет "Осторожно, новости".

На видео слышно, как пострадавшая говорит: «Ты в моей комнате», — мужчина отвечает: «А ты в моей стране» — и что-то говорит про «братьев». После этого Юлия пытается вытолкнуть его из номера и получает сильный удар в лицо.

Автор ролика сообщила, что родилась в Украине, но позже переехала в РФ. У нее есть друзья из обеих стран, с которыми она как раз и решила встретиться в Грузии.

ТАСС направило запрос в МВД Грузии с вопросом, является ли пострадавшая гражданкой России, но ответа не получило.

Комментаторы обрушили рейтинг отеля

Администрация отеля распространила на своей странице в соцсети Facebook* заявление в связи с инцидентом, отметив, что глубоко сожалеет о произошедшем и желает всем участникам инцидента скорейшего выздоровления.

По информации отеля, как только сотрудники заметили, что ситуация между участниками начинает накаляться, они незамедлительно вызвали полицию — ещё до того, как конфликт перерос в физическое столкновение. После инцидента также была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники отеля оказали необходимое содействие участникам и продолжают сотрудничать с правоохранительными органами.

Также была проведена внутренняя проверка, по итогам которой выяснилось, что ни один сотрудник не передавал другим гостям информацию о номере проживания участников конфликта; ни один сотрудник отеля не принимал участия в физическом конфликте, говорится в сообщении.

"Мужик бьет женщину кулаком, а комментаторы поста это оправдывают тем, что она русская?" - возмутилась в комментариях Ola La

При этом большинство комментариев оставлены на грузинском языке и оправдывают действия администрации отеля, а список людей, которые могут оставлять комментарии к этой публикации, ограничен.

При этм пользователи высказались в карточке отеля на Гугл картах.

Рейтинг отеля на Гугл.картах за несколько часов снизился с 5 до 2,4 В комментариях и отзывах — сотни сообщений, в которых пользователи жалуются на ужасный сервис и отсутствие безопасности, пишет Shot.

"Главная фишка этого отеля - возможность подраться с людьми из соседних номеров", - пишет Алексей Л.

"Этот отель позволил местному избить девушку-туристку", - пишет Sergei.

"Халатное отношение к безопасности гостей", - прокомментировал Александр.