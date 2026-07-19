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22:00, 19 июля 2026

Сторонники евроинтеграции Грузии на акциях в Тбилиси и Батуми потребовали перемен

Участницы акции у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 19.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4375766539404751&set=pcb.4375766702738068 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акции протеста против политики "Грузинской мечты" и с требованием освободить политзаключенных состоялись в Тбилиси и Батуми в 599-й день ежедневных протестов.

Как писал "Кавказский узел", шествие с требованиями евроинтеграции Грузии и освобождения политзаключенных прошло 18 июля в Тбилиси, несмотря на сильный дождь. Участники шествия выразили поддержку Украине.

Сегодня, в 599-й день ежедневных протестов, протестующие собрались у здания парламента Грузии, сообщает Publika.

Как следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se), акция проходила в спокойной атмосфере. Ее участники держали в руках флаги Грузии, США, Евросоюза, рукописные плакаты.

Сегодня утром родители заключенных, осужденных за участие в протестных акциях, отправились в Батуми, поезд был задержан из-за плакатов, которые они везли.

"В поезде находятся родители заключённых, они едут в Батуми. Из-за баннеров начался скандал, приехала полиция. Поезд должен был отправиться пять минут назад, но так и не выехал", — сообщила журналистка Мариам Никурадзе на своей странице в Facebook*. 

Вечером она публиковала фото из Батуми, где несколько десятков человек вышли на акцию протеста.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

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