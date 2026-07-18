Дождь не помешал еженедельному шествию в Тбилиси в 598-й день протестов

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Шествие с требованиями евроинтеграции Грузии и освобождения политзаключенных прошло в Тбилиси, несмотря на сильный дождь. Участники шествия выразили поддержку Украине.

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии в 597-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных. Ежедневные акции с аналогичными требованиями проходят и в Батуми.

11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Часть комментаторов в Facebook* сочла, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Тысячи людей вновь вышли на улицы Тбилиси в рамках уже ставшего традиционным субботнего шествия в поддержку европейского будущего Грузии, пишет сегодня JamNews.

Субботний протестный марш прошел от филармонии к парламенту, в его рамках озвучивались лозунги с традиционными для протестующих требованиями смены политического курса Грузии и освобождения политзаключенных, а также высказывалась поддержка Украине, следует из видео Tbilisi Life.

Протестующие вышли на марш, несмотря на сильный дождь, многие из участников акции были с зонтами, другие — в мокрой одежде и с мокрыми волосами. Также намокли и большие флаги Грузии и Украины, которые несли участники акции, а участникам шествия пришлось перепрыгивать лужи на проезжей части. Некоторые участники шествия были в футболках с портретами осужденных за участие в протестных акциях, следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Участники шествия присоединились к ежедневной акции протеста, которая 598-й день подряд проходит у парламента Грузии, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".