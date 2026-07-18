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11:51, 18 июля 2026

Высказывание в поддержку Украины привело жителя Чегемского района к штрафу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал жителя Чегемского района Кабардино-Балкарии Феликса Тукова, признав, что произнесенный им на видео в интернете лозунг в поддержку Украины дискредитировал российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. С тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Чегемского района Феликс Туков записал видео, на кадрах которого высказал критику в адрес Владимира Путину, а также произнес лозунг в поддержку Украины. Далее он опубликовал этот ролик в интернете. Видео обнаружили силовики и составили на Тукова протокол.

Чегемский районный суд признал Тукова виновным в дискредитации вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Прохладненском районе ранее оштрафовал местного жителя Виктора Марчука, также признав дискредитирующими армию его негативные высказывания о военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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