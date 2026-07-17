На фоне роста цен на бензин сократилось число работающих АЗС в Краснодаре

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Сегодня утром в Краснодаре АИ-95 был лишь на 40 АЗС, хоть один из видов топлива есть на 63 заправках, тремя днями ранее власти рапортовали о 70 открытых АЗС. Заправки, на которых стоимость литра составляет 189 рублей, при этом пустуют.

Как писал "Кавказский узел", один из жителей Краснодара пожаловался в сети, что на некоторых автозаправках города повысили стоимость бензина. Другие краснодарцы, комментируя его публикацию, потребовали от чиновников и профильных ведомств проверить обоснованность подорожания топлива и пресечь необоснованный рост цен.

Сегодня в Краснодаре бензин есть на 63 заправках, еще на 40 нет топлива, 11 закрыты на ремонт или, сообщил муниципальный центр управления Краснодара. АИ-92 — есть в наличии на 46 АЗС, АИ-95 — на 40 АЗС, АИ-100 — на 9 АЗС, ДТ — на 57 АЗС, сообщили власти.

Это сообщение перепостил Telegram-канал «ЧП Краснодар», оно набрало к 16.22 мск 7 комментариев.

"На этой неделе, со вторника, работающих заправок стало меньше", указал Александр. Во вторник, 14 июля, МЦУ сообщало, что бензин есть на 70 АЗС, 15 июля — на 69, 16 июля — на 66 АЗС, убедился «Кавказский узел».

Александр Татаринцев спросил, где купить сотый бензин.

«Вчера на «Атане» видел по 259, думаю, не закончился», — ответил Andre.

"Обяжут их продавать по 70 — и они закроются, все, кто брал у них по 260, в общую очередь станут", - считает Роман.

Telegram-канал «Краснодар телетайп» опубликовал два ролика с сети заправок сети «Атан». На видео АИ-100 — 269 рублей, АИ-95 — 189, АИ-92 — 159, и дизтопливо по 179 и 170 рублей за литр. Цены космические, говорит автор одного из роликов. Он констатировал, что желающих заправиться по таким тарифам нет. Автор второго видео выразил отношение к таким ценам с использованием ненормативной лексики.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.