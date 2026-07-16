Пользователи соцсети раскритиковали идею ввести новые ограничения на АЗС в Ростове-на-Дону

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Власти Ростова-на-Дону предложили областному правительству ввести продажу бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера автомобиля и ограничить отпуск от 10 до 40 литров в руки. Задача властей — не создавать новые трудности для горожан, а обеспечить поступление бензина, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках. Частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. Губернатор Юрий Слюсарь поручил привлечь волонтеров и казаков к дежурству на АЗС. 15 июля он заявил о необходимости 60 тысяч тонн топлива для уборки урожая. Комментаторы его Telegram-канала поинтересовались, почему власть не ограничивает рост цен на бензин, так как на ряде заправок стоимость бензина приблизилась к 170 рублям за литр.

Власти предложили меры по сокращению очередей на АЗС

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в связи с дефицитом бензина по итогам заседания оперштаба озвучил ряд предложений.

В частности, он предложил ввести заправку по четным числам месяца автомобилей, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6, 8; по нечетным — 1, 3, 5, 7, 9. «Также было предложено ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40. Отпуск дизельного топлива от 10 литров до 60 литров. Это позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС. Период с 03:00 до 07:00 утра выделить на обслуживание автотранспорта только экстренных, оперативных и коммунальных служб, общественного транспорта, иного специального транспорта», — пишет Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, эти предложения будут вынесены на рассмотрение Оперативного штаба Ростовской области по топливному обеспечению для дальнейшего принятия решений.

Пользователи не поддержали идеи главы города

Это сообщение перепостил Instagram*-паблик «Ростов главный», к 16:42 мск оно набрало 66 комментариев.

Идеи главы города не нашли поддержки у комментаторов.

«Меньше, думаю, стоять не станем, только больше, так как, чтоб заправить полный бак, надо несколько объездить заправок в свой день, а в наличии, наверно, тоже не на всех будет», — предположил privet_pi.

«А если кто-то проезжает транзитом Ростовскую область? Например, на море едет. И у него цифра не совпадет. Ему ждать завтрашнего дня, чтоб заправиться?» — пишет vishenka_star.

«Сделайте заправку от 30 литров, и не будет никаких очередей, паникеры по 5-10 литров заливают каждый день», — предложил alex_rus161.

«Меры в этой ситуации нужны только одни — привезти нам бензин! Открыть все заправки, которые были изначально искусственно закрыты», — отметила lusine111j.

Многие пользователи интересовались, как заправлять технику, работающую на бензине.

«Что значит от 10 до 60 литров? Кому 10, а кому 60?? В канистру разрешать налить? Как заправить бензотехнику?» — поинтересовалась helga_shch.

«А у кого нет машины, но есть газонокосилка!!! В каком месте у неё номер посмотреть? И как на ней приехать на заправку?» — пишет lyykova1221.

«А в какой день мне заправлять бензогенератор и газонокосилку? А еще рефрижератор и водный транспорт?» — спросил ptashkind.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 16.42 мск сегодня, по части АЗС Ростова-на-Дону нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), примерно на трети АЗС бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). еще около трети продают бензин (зеленая метка). Например на заправке "Роснефти" на улице Стадионной, бензин в наличии есть, лимит отпуска 30 литров. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.