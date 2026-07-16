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Кавказский узел

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10:44, 16 июля 2026

Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о "Маршруте Трампа"

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В случае одобрения документа Конституционным судом законопроект будет отправлен на ратификацию в парламент Армении.

Как писал "Кавказский узел", в июне совет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание совместного предприятия США и Армении TRIPP Development Company. Проект вошел в пакет стратегических инвестиций на сумму 2,5 миллиарда долларов.

26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширении американо‑армянского сотрудничества и о поддержке проекта TRIPP. Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) предполагает создание транспортной связи Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной республикой, через территорию Армении и будет находиться под управлением американского консорциума. Визит Рубио в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), он будет направлен в Конституционный суд для проверки. В случае одобрения документа С законопроект будет отправлен на ратификацию в парламент, сообщил «Арменпресс».

Предполагаемый
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"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения законодательной инициативы отметил, что подписанием этого соглашения Армения и США стремятся укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе путем развития инфраструктурных проектов. 

"Для полного завершения основания TRIPP нам предстоит подписать еще два документа: соглашение акционеров и устав компании TRIPP. Мы сейчас работаем в этом направлении", - цитирует его слова на заседании правительства издание News.am. 

Мирзоян добавил, что проект реализуется при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении, в том числе в вопросе пограничного контроля. 

Министр пояснил, что по проекту США и Армения основывают компанию, которая сможет привлекать разных партнеров для реализации отдельных проектов в разных частях Армении.  «После истечения срока реализации проекта, установленного в 49 лет, стороны смогут пролонгировать его на тот же срок. В таком случае доля Армении в компании с 26% вырастет до 49%», - отметил Мирзоян/

Отметим, что 2 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что подписание соглашения о реализации проекта "Маршрут Трампа" нарушило региональный баланс на Южном Кавказе.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе предвыборной агитации отдельным направлением премьер-министра Пашиняна стала защита проекта TRIPP. Пашинян подчеркнул, что Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта.

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