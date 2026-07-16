Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о "Маршруте Трампа"
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В случае одобрения документа Конституционным судом законопроект будет отправлен на ратификацию в парламент Армении.
Как писал "Кавказский узел", в июне совет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание совместного предприятия США и Армении TRIPP Development Company. Проект вошел в пакет стратегических инвестиций на сумму 2,5 миллиарда долларов.
26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширении американо‑армянского сотрудничества и о поддержке проекта TRIPP. Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) предполагает создание транспортной связи Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной республикой, через территорию Армении и будет находиться под управлением американского консорциума. Визит Рубио в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.
Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), он будет направлен в Конституционный суд для проверки. В случае одобрения документа С законопроект будет отправлен на ратификацию в парламент, сообщил «Арменпресс».
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения законодательной инициативы отметил, что подписанием этого соглашения Армения и США стремятся укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе путем развития инфраструктурных проектов.
"Для полного завершения основания TRIPP нам предстоит подписать еще два документа: соглашение акционеров и устав компании TRIPP. Мы сейчас работаем в этом направлении", - цитирует его слова на заседании правительства издание News.am.
Мирзоян добавил, что проект реализуется при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении, в том числе в вопросе пограничного контроля.
Министр пояснил, что по проекту США и Армения основывают компанию, которая сможет привлекать разных партнеров для реализации отдельных проектов в разных частях Армении. «После истечения срока реализации проекта, установленного в 49 лет, стороны смогут пролонгировать его на тот же срок. В таком случае доля Армении в компании с 26% вырастет до 49%», - отметил Мирзоян/
Отметим, что 2 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что подписание соглашения о реализации проекта "Маршрут Трампа" нарушило региональный баланс на Южном Кавказе.
"Кавказский узел" также писал, что в ходе предвыборной агитации отдельным направлением премьер-министра Пашиняна стала защита проекта TRIPP. Пашинян подчеркнул, что Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта.
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