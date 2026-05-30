Темы Карабаха и Азербайджана стали ключевыми в агитации армянских политиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем, его оппоненты возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", "Гражданский договор" и "Альянс Армения" в агитации 29 мая апеллировали к прошлому: партия Никола Пашиняна критиковала предшественников, а Роберт Кочарян вспоминал свои заслуги. "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" пытались привлечь избирателей обещаниями благополучного будущего.

За последние сутки в предвыборной агитации армянских партий доминировали темы безопасности, мирного урегулирования, государственного суверенитета и национальной идентичности, следует из публикаций политиков на страницах в Facebook*.

"Гражданский договор": безопасность, развитие и защита курса правительства

Правящая партия завершила агитационный день многотысячным митингом в Иджеване после встреч с избирателями в Гетаховите, Ачаджуре, Севкаре, Когбе, Бердаване и других населенных пунктах Тавушской области.

Одной из центральных тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна стало укрепление обороноспособности страны.

«Мы продолжим развитие армии в прежнем темпе», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр также подчеркивал успехи правительства в экономике и социальной сфере.

«280 тысяч рабочих мест создано в Армении с 2018 года», - заявил Пашинян во время встречи с избирателями.

Особое внимание уделялось развитию приграничных населенных пунктов.

«Более 200 домов строят в Бердаване по проекту стоимостью 16 миллионов. Приграничные села не опустеют, они пополняются», - отметил премьер-министр.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Отдельным направлением агитации стала защита проекта TRIPP.

«Республика Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта TRIPP», - подчеркнул Пашинян.

В вопросе карабахского урегулирования глава правительства вновь объяснил необходимость отказа от прежних подходов.

«Ещё 10 лет, 20 лет, 30 лет обескровливания Армении все равно не решил бы вопрос», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр также акцентировал внимание на демократическом характере выборов.

«По итогам выборов выражается свободная воля народа и она будет фиксирована», - заявил он.

Важное место в агитации "Гражданского договора" заняла критика оппонентов.

На странице партии в Facebook* были опубликованы высказывания министра здравоохранения Анаит Аванесян в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Ни мысли, ни представления о мире, настоящем и будущем. Горький старик, живущий ложными иллюзиями некогда "главного губернатора, единственного человека"», - заявила Анаит Аванесян.

"Альянс Армения" сосредоточился на критике внешнеполитического курса

Второй президент Армении Роберт Кочарян строил свою агитацию вокруг необходимости смены власти и пересмотра политики нынешнего руководства страны.

«Наша цель - не просто смена власти. Наша цель - создать качественную армянскую государственность. Мы сделаем это», - заявил Роберт Кочарян.

Одной из главных тем его выступлений стала критика итогов восьмилетнего правления команды Пашиняна.

«Эти 8 лет были годами стыда для всех нас. Надо закрыть эту страницу и восстановить достоинство Армении и армянского народа», - заявил лидер блока.

Значительное место в агитации занимал вопрос Нагорного Карабаха.

«Арцахцы. Народ был самоопределен, и признание его самоопределения продолжается», - заявил Кочарян.

При этом ответственность за итоги карабахского урегулирования он возложил на действующего премьер-министра.

«Никол Пашинян провалил переговорный процесс, узаконив нападение Азербайджана», - заявил бывший президент.

Еще одной важной темой стала внешняя политика, в частности отношения с Россией.

«То, что сегодня делает Никол Пашинян во внешних отношениях, это копия <третьего президента Грузии Михаила> Саакашвили. Он также разжигал конфликты с Россией и пытался найти поддержку на Западе», - заявил Кочарян.

Экономические последствия внешнеполитических решений также использовались как аргумент против правительства.

«Пашинян консультировался с народом? Готов ли народ платить вдвойне за бензин? Это просто очередное безответственное утверждение и бремя его ошибок снова будет висеть на народе», - заявил он.

Конфликт Пашиняна с церковью и будущие отношения с Азербайджаном использовала в предвыборной риторике "Сильная Армения"

Блок "Сильная Армения" вел агитацию в Гюмри, Маралике и Артике.

Лидер партии Самвел Карапетян сделал одной из ключевых тем защиту традиционных ценностей и Армянской апостольской церкви.

«Если у нас не будет культуры, мы быстро забудем посмотреть на Арарат и церковь, которую пытается стереть Пашинян», - заявил Самвел Карапетян. Эти слова были опубликованы на странице партии в Facebook*.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Партия также использовала мобилизационные лозунги, рассчитанные на повышение явки сторонников.

«Не придете голосовать - придут азербайджанцы», - говорится в публикации партии в Facebook*.

Особое внимание представители партии уделяли вопросам собственности и возможного открытия границ после заключения мирного договора.

«Министр территориального управления сообщил, что запущен новый сайт аукционов, посредством которого граждане Азербайджана смогут совершать покупки в Армении после подписания Мирного договора. Мы считаем, что гражданин Азербайджана не должен иметь права покупать землю, жильё и даже получать недвижимость в Армении в дар. Кроме того, граждане Азербайджана не должны иметь права находиться в Армении более десяти дней», - заявил член совета партии Нарек Карапетян.

"Процветающая Армения": социальные проблемы и качество жизни

Партия "Процветающая Армения" провела митинги в Спитаке и Степанаване.

Основной акцент в выступлениях лидера партии Гагика Царукяна был сделан на социально-экономической повестке.

«Проблемы, с которыми сталкивается люди, очень много: высокие налоги на недвижимость, рост платы за обучение, социальные трудности и многие ежедневные проблемы, которые необходимо решать», - заявил Гагик Царукян на своей странице в соцсети.

Главным запросом общества он назвал безопасность и стабильность.

«Самое большое ожидание наших граждан - это мирная, безопасная и достойная жизнь, где каждый человек имеет возможность работать, творить и строить будущее своей семьи в своей стране», - подчеркнул лидер партии.