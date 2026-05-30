23:59, 30 мая 2026

Темы Карабаха и Азербайджана стали ключевыми в агитации армянских политиков

Митинг "Гражданского договора" в Иджеване. Скриншот фото со страницы партии от 30.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1420390223458372&set=a.257854629711943 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем, его оппоненты возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", "Гражданский договор" и "Альянс Армения" в агитации 29 мая апеллировали к прошлому: партия Никола Пашиняна критиковала предшественников, а Роберт Кочарян вспоминал свои заслуги. "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" пытались привлечь избирателей обещаниями благополучного будущего. 

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

За последние сутки в предвыборной агитации армянских партий доминировали темы безопасности, мирного урегулирования, государственного суверенитета  и национальной идентичности, следует из публикаций политиков на страницах в Facebook*. 

"Гражданский договор": безопасность, развитие и защита курса правительства

Правящая партия завершила агитационный день многотысячным митингом в Иджеване после встреч с избирателями в Гетаховите, Ачаджуре, Севкаре, Когбе, Бердаване и других населенных пунктах Тавушской области.

Одной из центральных тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна стало укрепление обороноспособности страны.

«Мы продолжим развитие армии в прежнем темпе», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр также подчеркивал успехи правительства в экономике и социальной сфере.

«280 тысяч рабочих мест создано в Армении с 2018 года», - заявил Пашинян во время встречи с избирателями.

Особое внимание уделялось развитию приграничных населенных пунктов.

«Более 200 домов строят в Бердаване по проекту стоимостью 16 миллионов. Приграничные села не опустеют, они пополняются», - отметил премьер-министр.

Предполагаемый
13:00 15.01.2026
"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Отдельным направлением агитации стала защита проекта  TRIPP.

«Республика Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта TRIPP», - подчеркнул Пашинян.

Ещё 10 лет, 20 лет, 30 лет обескровливания Армении все равно не решил бы вопрос

В вопросе карабахского урегулирования глава правительства вновь объяснил необходимость отказа от прежних подходов.

«Ещё 10 лет, 20 лет, 30 лет обескровливания Армении все равно не решил бы вопрос», - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр также акцентировал внимание на демократическом характере выборов.

«По итогам выборов выражается свободная воля народа и она будет фиксирована», - заявил он.

Важное место в агитации "Гражданского договора" заняла критика оппонентов.

На странице партии в Facebook* были опубликованы высказывания министра здравоохранения Анаит Аванесян в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Ни мысли, ни представления о мире, настоящем и будущем. Горький старик, живущий ложными иллюзиями некогда "главного губернатора, единственного человека"», - заявила Анаит Аванесян.

"Альянс Армения" сосредоточился на критике внешнеполитического курса

Второй президент Армении Роберт Кочарян строил свою агитацию вокруг необходимости смены власти и пересмотра политики нынешнего руководства страны.

«Наша цель - не просто смена власти. Наша цель - создать качественную армянскую государственность. Мы сделаем это», - заявил Роберт Кочарян.

Эти 8 лет были годами стыда для всех нас. Надо закрыть эту страницу и восстановить достоинство Армении и армянского народа

Одной из главных тем его выступлений стала критика итогов восьмилетнего правления команды Пашиняна.

«Эти 8 лет были годами стыда для всех нас. Надо закрыть эту страницу и восстановить достоинство Армении и армянского народа», - заявил лидер блока.

Значительное место в агитации занимал вопрос Нагорного Карабаха.

«Арцахцы. Народ был самоопределен, и признание его самоопределения продолжается», - заявил Кочарян.

При этом ответственность за итоги карабахского урегулирования он возложил на действующего премьер-министра.

«Никол Пашинян провалил переговорный процесс, узаконив нападение Азербайджана», - заявил бывший президент.

Еще одной важной темой стала внешняя политика, в частности отношения с Россией.

Овощной рынок. Фото: Елены Синеок,
14:58 28.05.2026
Введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении в Россию
Временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники введены Россельхознадзором с 30 мая.

«То, что сегодня делает Никол Пашинян во внешних отношениях, это копия <третьего президента Грузии Михаила> Саакашвили. Он также разжигал конфликты с Россией и пытался найти поддержку на Западе», - заявил Кочарян.

Экономические последствия внешнеполитических решений также использовались как аргумент против правительства.

«Пашинян консультировался с народом? Готов ли народ платить вдвойне за бензин? Это просто очередное безответственное утверждение и бремя его ошибок снова будет висеть на народе», - заявил он.

Конфликт Пашиняна с церковью и будущие отношения с Азербайджаном использовала в предвыборной риторике "Сильная Армения"

Блок "Сильная Армения" вел агитацию в Гюмри, Маралике и Артике.

Лидер партии Самвел Карапетян сделал одной из ключевых тем защиту традиционных ценностей и Армянской апостольской церкви.

«Если у нас не будет культуры, мы быстро забудем посмотреть на Арарат и церковь, которую пытается стереть Пашинян», - заявил Самвел Карапетян. Эти слова были опубликованы на странице партии в Facebook*.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Партия также использовала мобилизационные лозунги, рассчитанные на повышение явки сторонников.

«Не придете голосовать - придут азербайджанцы», - говорится в публикации партии в Facebook*.

Гражданин Азербайджана не должен иметь права покупать землю, жильё и даже получать недвижимость в Армении в дар

Особое внимание представители партии уделяли вопросам собственности и возможного открытия границ после заключения мирного договора.

«Министр территориального управления сообщил, что запущен новый сайт аукционов, посредством которого граждане Азербайджана смогут совершать покупки в Армении после подписания Мирного договора. Мы считаем, что гражданин Азербайджана не должен иметь права покупать землю, жильё и даже получать недвижимость в Армении в дар. Кроме того, граждане Азербайджана не должны иметь права находиться в Армении более десяти дней», - заявил член совета партии Нарек Карапетян.

"Процветающая Армения": социальные проблемы и качество жизни

Партия "Процветающая Армения" провела митинги в Спитаке и Степанаване.

Основной акцент в выступлениях лидера партии Гагика Царукяна был сделан на социально-экономической повестке.

«Проблемы, с которыми сталкивается люди, очень много: высокие налоги на недвижимость, рост платы за обучение, социальные трудности и многие ежедневные проблемы, которые необходимо решать», - заявил Гагик Царукян на своей странице в соцсети.

Главным запросом общества он назвал безопасность и стабильность.

«Самое большое ожидание наших граждан - это мирная, безопасная и достойная жизнь, где каждый человек имеет возможность работать, творить и строить будущее своей семьи в своей стране», - подчеркнул лидер партии.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

17:00, 30 мая 2026
Власти Армении после протестов фермеров рекомендовали продавать томаты на внутреннем рынке
16:00, 30 мая 2026
Центризбирком Армении оставил в силе аккредитацию наблюдателя
Карьер горнодобывающей компании. Фото: News.am
03:55, 30 мая 2026
Аналитики оценили запасы редкоземельных элементов на Южном Кавказе
02:49, 30 мая 2026
Осипян призвал граждан Армении добиваться справедливости для карабахских беженцев
Роберт Кочарян, Гагик Царукян, Самвел Карапетян, Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23:33, 29 мая 2026
Пашинян и Кочарян поделились с избирателями своими версиями прошлого
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
