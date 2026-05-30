Темы Карабаха и Азербайджана стали ключевыми в агитации армянских политиков
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем, его оппоненты возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.
Как писал "Кавказский узел", "Гражданский договор" и "Альянс Армения" в агитации 29 мая апеллировали к прошлому: партия Никола Пашиняна критиковала предшественников, а Роберт Кочарян вспоминал свои заслуги. "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" пытались привлечь избирателей обещаниями благополучного будущего.
Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
За последние сутки в предвыборной агитации армянских партий доминировали темы безопасности, мирного урегулирования, государственного суверенитета и национальной идентичности, следует из публикаций политиков на страницах в Facebook*.
"Гражданский договор": безопасность, развитие и защита курса правительства
Правящая партия завершила агитационный день многотысячным митингом в Иджеване после встреч с избирателями в Гетаховите, Ачаджуре, Севкаре, Когбе, Бердаване и других населенных пунктах Тавушской области.
Одной из центральных тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна стало укрепление обороноспособности страны.
«Мы продолжим развитие армии в прежнем темпе», - заявил Никол Пашинян.
Премьер-министр также подчеркивал успехи правительства в экономике и социальной сфере.
«280 тысяч рабочих мест создано в Армении с 2018 года», - заявил Пашинян во время встречи с избирателями.
Особое внимание уделялось развитию приграничных населенных пунктов.
«Более 200 домов строят в Бердаване по проекту стоимостью 16 миллионов. Приграничные села не опустеют, они пополняются», - отметил премьер-министр.
Отдельным направлением агитации стала защита проекта TRIPP.
«Республика Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта TRIPP», - подчеркнул Пашинян.
В вопросе карабахского урегулирования глава правительства вновь объяснил необходимость отказа от прежних подходов.
«Ещё 10 лет, 20 лет, 30 лет обескровливания Армении все равно не решил бы вопрос», - заявил Никол Пашинян.
Премьер-министр также акцентировал внимание на демократическом характере выборов.
«По итогам выборов выражается свободная воля народа и она будет фиксирована», - заявил он.
Важное место в агитации "Гражданского договора" заняла критика оппонентов.
На странице партии в Facebook* были опубликованы высказывания министра здравоохранения Анаит Аванесян в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна.
«Ни мысли, ни представления о мире, настоящем и будущем. Горький старик, живущий ложными иллюзиями некогда "главного губернатора, единственного человека"», - заявила Анаит Аванесян.
"Альянс Армения" сосредоточился на критике внешнеполитического курса
Второй президент Армении Роберт Кочарян строил свою агитацию вокруг необходимости смены власти и пересмотра политики нынешнего руководства страны.
«Наша цель - не просто смена власти. Наша цель - создать качественную армянскую государственность. Мы сделаем это», - заявил Роберт Кочарян.
Одной из главных тем его выступлений стала критика итогов восьмилетнего правления команды Пашиняна.
«Эти 8 лет были годами стыда для всех нас. Надо закрыть эту страницу и восстановить достоинство Армении и армянского народа», - заявил лидер блока.
Значительное место в агитации занимал вопрос Нагорного Карабаха.
«Арцахцы. Народ был самоопределен, и признание его самоопределения продолжается», - заявил Кочарян.
При этом ответственность за итоги карабахского урегулирования он возложил на действующего премьер-министра.
«Никол Пашинян провалил переговорный процесс, узаконив нападение Азербайджана», - заявил бывший президент.
Еще одной важной темой стала внешняя политика, в частности отношения с Россией.
«То, что сегодня делает Никол Пашинян во внешних отношениях, это копия <третьего президента Грузии Михаила> Саакашвили. Он также разжигал конфликты с Россией и пытался найти поддержку на Западе», - заявил Кочарян.
Экономические последствия внешнеполитических решений также использовались как аргумент против правительства.
«Пашинян консультировался с народом? Готов ли народ платить вдвойне за бензин? Это просто очередное безответственное утверждение и бремя его ошибок снова будет висеть на народе», - заявил он.
Конфликт Пашиняна с церковью и будущие отношения с Азербайджаном использовала в предвыборной риторике "Сильная Армения"
Блок "Сильная Армения" вел агитацию в Гюмри, Маралике и Артике.
Лидер партии Самвел Карапетян сделал одной из ключевых тем защиту традиционных ценностей и Армянской апостольской церкви.
«Если у нас не будет культуры, мы быстро забудем посмотреть на Арарат и церковь, которую пытается стереть Пашинян», - заявил Самвел Карапетян. Эти слова были опубликованы на странице партии в Facebook*.
Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Партия также использовала мобилизационные лозунги, рассчитанные на повышение явки сторонников.
«Не придете голосовать - придут азербайджанцы», - говорится в публикации партии в Facebook*.
Особое внимание представители партии уделяли вопросам собственности и возможного открытия границ после заключения мирного договора.
«Министр территориального управления сообщил, что запущен новый сайт аукционов, посредством которого граждане Азербайджана смогут совершать покупки в Армении после подписания Мирного договора. Мы считаем, что гражданин Азербайджана не должен иметь права покупать землю, жильё и даже получать недвижимость в Армении в дар. Кроме того, граждане Азербайджана не должны иметь права находиться в Армении более десяти дней», - заявил член совета партии Нарек Карапетян.
"Процветающая Армения": социальные проблемы и качество жизни
Партия "Процветающая Армения" провела митинги в Спитаке и Степанаване.
Основной акцент в выступлениях лидера партии Гагика Царукяна был сделан на социально-экономической повестке.
«Проблемы, с которыми сталкивается люди, очень много: высокие налоги на недвижимость, рост платы за обучение, социальные трудности и многие ежедневные проблемы, которые необходимо решать», - заявил Гагик Царукян на своей странице в соцсети.
Главным запросом общества он назвал безопасность и стабильность.
«Самое большое ожидание наших граждан - это мирная, безопасная и достойная жизнь, где каждый человек имеет возможность работать, творить и строить будущее своей семьи в своей стране», - подчеркнул лидер партии.
