Политологи прокомментировали противостояние между властями Армении и духовенством

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Конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года. Явным он стал на фоне карабахской войны 2020 году и стремления наладить отношения с Турцией. И отказ Общественного телевидения транслировать новогоднее обращение Католикоса всех армян - элемент противостояния.

Новогоднее обращение Католикоса всех армян Гарегина Второго не будет транслироваться на Общественном телевидении Армении перед полуночью 31 декабря, пишут "Новости-Армения".

До 2023 года выступление Католикоса транслировать телеканалом перед выступлением главы государства. Однако в прошлом году, по данным Первопрестольного Святого Эчмиадзина, ОТА в последнюю минуту без каких-либо объяснений сообщило, что новогоднее обращение не будет транслироваться ночью. Вместо этого было предложено озвучить обращение в вечернем выпуске "Вестей". Католикос посчитал отклонил это предложение. Его выступление транслировал телеканал "Армения" за полчаса до полуночи. Также оно было распространено в соцсетях.

По данным пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в программе новогодних передач ОТА обращение Католикоса всех армян запланировано на 31 декабря, но на 21.55 по местному времени (22.55 мск). "Между Первопрестольным Святым Эчмиадзином и ОТА каких-либо обсуждений касательно трансляции выступления не было. Телекомпания продолжает уходить от многолетней традиции выпуска в эфир новогоднего обращения Верховного Патриарха, пренебрегая позицией Первопрестольного, а также потребностями и ожиданиями последователей Армянской Церкви как на родине, так и в диаспоре", - говорится в заявлении.

Натянутые отношения между армянскими властями и Армянской апостольской церковью прокомментировали 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян, политолог Андриас Гукасян и политолог Александр Искандарян.

Противостояние между правящей силой и Армянской Апостольской церковью длится несколько лет, это процесс начался после прихода Пашиняна к власти в 2018 году, но активная фаза началась после осенней войны в Нагорном Карабахе 2020 года, заявил Акоп Бадалян.

По его мнению, правящая сила использует конфликт с Церковью для выстраивания отношений с геополитическими центрами. «Церковь – важнейший духовно-политический институт. Пересмотр ее роли укладывается в логику геополитических отношений, в частности, с глобалистами Запада, позиционируя Армению в философии экономических выгоды», - считает он.

Церковь также является важной составляющей государственной идентичности, пересмотр ее роли приведет к тому, что Церковь перестанет быть международным фактором, в том числе присутствия в Ближнем Востоке, добавил политобозреватель. «Армянский фактор в христианской жизни Ближнего Востока играет существенную роль. Благодаря Церкви, ее духовно-политическому фактору – христианского наследия и исторического присутствия, Армении стала субъектом на том же Ближнем Востоке, чего Армения как государство себе не может позволить из-за ограниченности политического потенциала. И сегодня предпринимается попытка поставить под сомнение субъектность Церкви. Это исходит из интересов Турции, Азербайджана и Израиля, которые стремятся свести к нулю масштабность субъектности Армянской Апостольской церкви. И это также укладывается в представление западных глобалистов», - подчеркнул Бадалян.

По его мнению, проблемы в отношениях стали более зримым после войны в Нагорном Карабахе 2020 года, когда Церковь также потребовала отставки Пашиняна. «Но все эти отдельные эпизоды не столь показательны, так как проблемы имеют более глубинный мотив. И сегодня очень важно, как Церковь намерена выстраивать отношение с обществом. До смены власти в 2018 году было сращение церкви с системой управления со всеми порочными явлениями. Именно ассоциация с прежней элитой позволила партии власти начать кампанию против Церкви. И очень важно, чтобы Церковь пересмотрела отношения с обществом. Политика партии власти дает Церкви возможность для диалога», - отметил политобозреватель.

Правящая сила, запретив новогоднего обращения Католикоса, стремится изменить как его статус, так и статус Армянской Апостольской церкви, считает Андриас Гукасян.

«Католикос выступал с обращением наряду с президентом и премьером. Ограничение статуса духовного лидера армянского народа имеет фундаментальное значение. Это не конфликт, это проявление внешней политики властей. Правящая сила дистанцируется от Церкви, которая является институтом, объединяющим армян по всему миру. Во внешней политике правящая сила исходит из отказа международного признания Геноцида армян в 1915-1923 года в Турции и права армян Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение. В повестке правящей силы нормализация отношений с Турцией, а Церковь – национальный институт единения армян, в том числе духовного и политического. Для правящей силы идея единства армянского народа неприемлема, так как они считают ее препятствием для нормализации отношений с Турцией. В самой Турции армянскую диаспору считают врагом №2 после курдского фактора», - заявил он.

Внешнеполитический курс на сближение с Турцией возник еще до войны в Нагорном Карабахе 2020 года, считает политолог. «Поражение в войне рассматривался как один из шагов в направлении снятия с повестки проблем, препятствующих нормализации армяно-турецких отношений. Арцахский вопрос мешал, поэтому сдали Арцах (Нагорный Карабах). После парламентских выборов 2021 года, хотя об армяно-турецком процессе не говорили в ходе предвыборной кампании, Пашинян отказался от права на самоопределение Арцаха (Нагорного Карабаха)», - пояснил Гукасян.

По его словам, протестное движение во главе с архиепископом Багратом Галстаняном не выражало позицию Церкви. «Для духовенства, Церкви и ее идеологии восстановление исторической справедливости не только вопрос прав человека. Это духовный вопрос жизни армянского народа и его самосознания. Для Церкви это фундаментальный вопрос. Церковь не может отказаться от признания Геноцида», - подчеркнул он.

Лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы за отставку правительства. Он заявил, что премьер-министр Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы народа. Сторонники Галстаняна активно проводили акции протеста против политики властей.

Политолог полагает, что нападки на Церковь еще больше скажутся на рейтинге Пашиняна и его команды. «2025 год – предвыборный год. Лидер партии власти выступает с позиции терпимого отношения к Турции и прощения ее исторических преступлений. Что патриотизм не в том, чтобы требовать восстановить историческую справедливость, что надо прагматично относиться к жизни. Но армянское общество – патриархальное, и пропаганда Пашиняна навредит избирательной кампании. Если правящая сила продолжит нападки на Церковь, то без фальсификации Пашинян не сможет победить на парламентских выборах. Опросы говорят о серьезном падении его рейтинга. Пашинян стоит перед выбором – сохранить демократические ценности или строит авторитарное государство, как Россия и Беларусь. Тот курс, который Пашинян избрал сегодня, можно продвигать только, установив режим диктатору», - предположил Гукасян.

Исключительная роль Армянской Апостольской церкви прописана в Конституции и действия властей можно оценивать как антиконституциональные, добавил политолог.

Александр Искандарян разделяет мнение, что негатив по отношению к Церкви, как к институту, существует с самого прихода к власти нынешней элиты. По его словам, непосредственно после прихода к власти начались антицерковные акции.

«Партия власти и ее лидер борются с национальными символами – с Араратом, флагом, гербом. Церковь в истории Армении занимает особое место, в том числе и в вопросе этнического самосознания. Ее исключительная роль отражена в Конституции. Но Церковь еще и институт, старей Третьей Республики. Меняя традицию новогодних поздравлений, - а Католикос олицетворяет Церковь, - правящая сила пытается менять символы армянской нации. А взамен предлагается иной образ», - заявил он.

В риторике властей это звучит либо как необходимость смотреть в будущее, а не на прошлое, либо как необходимость стать современной нацией, добавил политолог. «Под современными нациями преподносят европейские, но не говорят, что европейские нации между собой отличаются, что есть страны в Европе, где церковь финансируется государством. К примеру, Дания. Есть страны, которые являются теократией – Ватикан. Есть страны, в которой глава государства является главой церкви – Великобритания. Есть католические и протестантские страны. Во многих из них конфессия являются частью истории этих государств. Нельзя от истории Италии отрывать от истории папства или католицизма. Представлять усредненную Европу от Финляндии до Сицилии неверно», - подчеркнул Искандарян.

По его мнению, конфликт власти и церкви не является конфликтом двух институций. «Это конфликт символов и миропонимания. Власть отодвигается от того, что прописано в Конституции», - отметил он.

Церковь не откажется от национальной самоидентичности, подчеркнул политолог. «Акции архиепископа Баграта – не акция церкви, он стал проявлением протестных настроений, в том числе среди священников. Правящая сила стремится к отторжению роли ААЦ в армянской истории и ее духовной жизни. Идет попытка переформатировать национальные ценности. Но все это обречено на провал. Партия власти, которой всего шесть лет, не может тягаться с институтом, которому две тысячи лет. Церковь во многих вопросах заменяла государство. Кто только не боролся с церковью за тысячелетия. И борьба была жестокой. В СССР, к примеру, Католикоса не просто не допускали в эфир, его убивали (6 апреля 1938 года в Эчмиадзине агенты НКВД убили Католикоса Хорена I – прим. «Кавказского узла»). Церковь как институт не соразмерим с тем, что называется политическими сиюминутными столкновениями», - заключил Искандарян.

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