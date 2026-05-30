Аналитики оценили запасы редкоземельных металлов на Южном Кавказе

Запасы редкоземельных элементов в Армении достаточно велики, но интерес США к этой сфере вызван и политическими причинами, в связи с чем и был подписан меморандум. В Грузии их запасы еще выше, но подобных соглашений с США нет. В Азербайджане же отдельных месторождений редкоземельных металлов нет.

Как писал "Кавказский узел", госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали 26 мая устав о стратегическом партнерстве между двумя странами и парафировали рамочное соглашение по проекту "Маршрут Трампа". Также был подписан рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важным минералов и редкоземельных элементов".

"Маршрут Трампа во имя мира и процветания" (TRIPP) свяжет материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через участок южной Армении (провинция Сюник / Зангезур) и далее продолжится в направлении Севера (Азербайджан, Грузия) и Запада (Турция). Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа. В перспективе маршрут будет интегрирован с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), связывающим Китай с Европой". Протяжённость армянского участка оценивается в 27 миль (или 42 километра), говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Подписание меморандума "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важным минералов и редкоземельных элементов" между США и Арменией 29 мая прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян и геолог Самвел Овакимян.

Меморандум об извлечении и переработке минералов и редкоземельных ископаемых между Ереваном и Вашингтоном следует рассматривать в логике попыток США быстро укрепить свое присутствие в регионе по логистическим, энергетическим и сырьевым направлениям, считает Ваге Давтян.

«Документ по минералам также следует рассматривать в той же логике. Сегодня в мире идет жесткая конкуренция за редкие металлы. Они необходимы для производства чипов, военных технологий, искусственного интеллекта и зеленой энергетики. В этом смысле Сюник, но не только он, становится зоной глобального интереса», - сказал он.

При этом Армения не должна превратиться лишь в сырьевой придаток, отмечает он. «Если мы будем просто экспортировать руду, а вся технологическая и промышленная цепочка останется за пределами страны, то экономический эффект будет минимальным, а политическая зависимость гораздо большей», - подчеркнул Давтян.

Самвел Овакимян перечисляет, какими минералами обладает Армения.

«Армения обладает значительным геологическим потенциалом в отношении редких и критических металлов. На сегодняшний день достоверно известно наличие следующих элементов в недрах республики - рений, селен, теллур и висмут. Эти металлы присутствуют в месторождениях Армении, в частности, в качестве сопутствующих компонентов в медно-молибденовых рудах. Кроме того, в Армении выявлены комплексы магматических пород, содержащие редкоземельные элементы, что подтверждает перспективность этих месторождений для высокотехнологичной промышленности», - сказал он.

По его словам, недра Армении - это гораздо больше, чем традиционные медно-молибденовые активы. «Мы имеем дело с богатым спектром критически важных металлов. Но для того, чтобы они стали промышленно значимыми, требуются современные технологии разделения и очистки. А это требует привлечения международного опыта и инвестиций», - отметил он.

Подписание соглашения по редкоземельным металлам США и Грузии - вопрос времени

Ситуацию с добычей редкоземельных металлов в Грузии корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировали грузинский политолог Мамука Арешидзе и геолог, вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе.

У Грузии и США подобного соглашения нет, сказал Мамука Арешидзе.

«Подобного соглашения в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов, которое подписали Армения и США, у Грузии нет. В нашей стране есть критически важные минералы, но США пока не проявляли подобного интереса», - сказал он.

Но это вопрос времени, полагает он. «США проявляют интерес ко всем странам, где есть такие минералы. Армения не стала исключением в этом вопросе. Это результат глобальной политики США. Я думаю, что в скором времени Грузия и Азербайджан тоже окажутся в центре американского внимания, потому что эти минералы очень нужны США и их компаниям», - указал он.

Александр Твалчрелидзе подтвердил, что Тбилиси и Вашингтон не сотрудничают в данной сфере.

«Да, у Грузии и США нет такого соглашения. Но должен сказать, что минералов в Грузии больше, чем в Армении. Намного больше. Все они в первозданном виде. Грузия не занимается их добычей, переработкой и экспортом», - сказал он.

По его словам, подписание между Арменией и США соглашения в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов исключительно политический жест. «Здесь нет экономического фактора, только политический. Или же если США действительно планируют что-то искать в Армении в плане минералов, то можно сказать, что у господина Трампа очень плохие советники, раз они пошли на такой шаг. Еще раз повторю, что в Грузии минералов намного больше – галлий, германий, мышьяк, сурьма и много другое. Но в Грузии сейчас из металлов добивается в основном медь и золото», - отметил он.

В Азербайджане редкоземельные металлы присутствуют в виде примесей

В Азербайджане отдельные месторождения редкоземельных металлов отсутствуют, заявили корреспонденту "Кавказского узла" экономический обозреватель аналитической службы Turan Тогрул Джуварлы и член Коалиции НПО по прозрачности добывающей промышленности Фуад Гасанов.

Запасы полезных ископаемых в Азербайджане были хорошо исследованы геологами еще во времена СССР, в особенности, в период после Второй мировой войны, и месторождений редкоземельных металлов в промышленных масштабах не было обнаружено, сказал Тогрул Джуварлы.

Однако, по его словам, редкоземельные элементы в недрах страны присутствуют в виде рассеянных примесей в составе медных, золотых и полиметаллических руд. "В отдельных рудных районах, к примеру, в Гядабейском месторождении, фиксировалось присутствие таких элементов, однако их концентрации недостаточны для отдельной промышленной добычи", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Джуварлы, в настоящее время в Азербайджане не сформирована специализированная технологическая база для глубокой переработки и разделения руд и извлечения из них редких элементов. Однако, на его взгляд, потенциал для дальнейших исследований и разработок сохраняется. "Развитие геологоразведочных работ и комплексная переработка медно-золоторудного и полиметаллического сырья в Азербайджане могут повысить значимость редкоземельных элементов как попутного компонента. Дополнительным фактором выступает устойчивый мировой рост спроса на редкоземельные металлы, обусловленный развитием высокотехнологичных отраслей, включая электронику и возобновляемую энергетику”, - сказал Джуварлы.

По его мнению, перспективы для извлечения редких элементов могут открыться с ожидаемой в ближайшие годы промышленной разработкой полиметаллического Филизчайского месторождения государственным предприятием Azergold. "Эта компания уже занимается разработкой золоторудных месторождений и производством золотых слитков, располагает определенным технологическим опытом, в перспективе может извлекать из руд также редкие элементы. Но, повторюсь, это будет попутным продуктом в добыче металлов - меди, свинца, цинка", - сказал Джуварлы, особо подчеркнув, что Филизчайское рудное поле входит в десятку крупнейших полиметаллических месторождений мира с предполагаемыми запасами более 110 миллионов тонн руды.

На вопрос, какие конкретно виды редкоземельных металлов могут добываться в Азербайджане, аналитик со ссылкой на исследования геологов указал на возможности добычи промышленным способом кадмия, индия, галлия, которые применяются в электронике, солнечной энергетике, производстве полупроводников.

Отвечая на вопрос может ли быть интерес у иностранных компаний к редкоземельным элементам в Азербайджане, Джуварлы сказал, что "это возможно в контексте региональной интеграции". "Поскольку потенциал добычи редкоземельных металлов в Азербайджане ограничен и создание предприятий по производству конечного продукта вряд ли будет экономически эффективным, возможно направление продуктов первичной обработки в другие стране региона, к примеру, в Казахстан, который располагает солидными запасами редкоземельных металлов и где потенциально могут быть открыты такие предприятия", - пояснил Джуварлы.

Фуад Гасанов также отметил отсутствии в Азербайджане отдельный месторождений редкоземельных металлов промышленных масштабов, однако в виде примесей редкие элементы могут присутствовать в рудах полиметаллических месторождений. По его словам, с восстановлением территориальной целостности Азербайджана открываются возможности для более глубоких исследований богатых полезными ископаемыми золото-медного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Дамирли в Агдеринском районе. "В настоящее время проводятся геохимическое картирование и лабораторный анализ образцов, особенно на территориях, очищенных от мин”, - заметил эксперт.

Кроме того, продолжил он, согласно данным Института географии НАНА Национальной академии наук Азербайджана, в ходе исследований геологических породах в Кельбаджарском и Лачинском районах были обнаружены элементы редкоземельных металлов, имеющих важное значение для высокотехнологичных отраслей. В частности, подчеркнул Гасанов, речь идет о редкоземельных элементах неодиме, лантане, церии и тербии. По данным исследований, в отдельных локальных участках их концентрация превышает средние показатели земной коры в 2-4 раза.

Он также отметил потенциал для извлечения редкоземельных металлов Филизчайского месторождения в Загатала-Балакенской зоне на склонах Большого Кавказа. "В этом крупном полиметаллическом месторождении наряду с основными металлами содержатся запасы редких и критически важных металлов: индия, кобальта, висмута, стронция, галлия, кадмия и других, которые могут потенциально разрабатываться в промышленных масштабах", - сказал Гасанов.

По его словам, промышленная разработка месторождения начнется в ближайшие два-три года и здесь в основном будет добываться цинк и свинец, а также медь, золото, серебро - и попутно предполагается извлечение редкоземельных элементов. Пока же, подчеркнул он, в Азербайджане промышленная добыча редкоземельных металлов не осуществляется.

По данным эксперта, занимающиеся добычей золота в Азербайджане компании AzerGold и Anglo Asian Mining изучают возможности извлечения редких элементов также из отходов переработки руды. Современные технологии позволяют извлекать микроскопические количества металлов химическими методами, заметил он.

Касаясь международного сотрудничества в этой сфере Гасанов сообщил, что Азербайджан налаживает партнерство с Узбекистаном, в частности, разрабатывается программа совместной разведки редких и критических металлов и бурения геологических скважин. Азербайджан может использовать редкие металлы в развитии «зеленой энергетики», в частности. в производстве ветряных турбин, аккумуляторов и т.д. Однако, как отметил Гасанов, по международной классификации Азербайджан не входит в список стран с редкоземельными металлами. "По данным USGS (Геологической службы США), Азербайджан пока не входит в список стран с подтвержденными запасами редкоземельных элементов. Причина - отсутствие отдельных самостоятельных месторождений редкоземельных металлов. В стране они встречаются не как отдельные рудные тела, а как сопутствующие элементы в других месторождениях, где добываются золото, медь, железо, полиметаллы", - сообщил эксперт.

Что касается оценки примерных запасов редкоземельных металлов в Азербайджане, эксперт отметил, что на нынешнем этапе называть какие-то даже приблизительные данные невозможно из-за недоисследованности данного вопроса. Вообще, по его словам, в последние годы общественности предоставляется ограниченная информация о новых геологических исследованиях месторождений и обнаруженных извлекаемых запасах.