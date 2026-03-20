Правозащитники из разных стран призвали прекратить преследование бывшего омбудсмена Грузии

20 правозащитных организаций из 13 стран, в том числе Грузии, Армении и Азербайджана, призвали "Грузинскую мечту" прекратить давление на бывшего омбудсмена Учу Нануашвили, которого вызвали в СГБ после общения с с экспертом Московского механизма ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Заключение миссии, оценившей нарушения прав человека в стране с 2024 года, было опубликовано 12 марта. Миссия подтвердила, что власти Грузии причастны к пыткам людей, бесчеловечному обращению, применению химического оружия, фальсификации выборов, неправомерным арестам людей по политическим мотивам, введению репрессивных законов и авторитарным действиям против политических оппонентов. Доклад содержит фактические неточности и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его объективность, заявил постпред Грузии при ОБСЕ Александр Маисурадзе. Оппозиция считает, что имеются достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом.

Бывший омбудсмен Грузии и учредитель НПО "Центр демократических исследований" Уча Нануашвили 17 марта сообщил о своем вызове на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По словам Нануашвили, силовиков интересует его коммуникация с экспертом Московского механизма ОБСЕ.

“Мне позвонил следователь Службы государственной безопасности, меня вызвали по вопросу коммуникации с экспертом Московского механизма ОБСЕ. Оказывается, нам, правозащитникам, запрещена коммуникация с экспертом ОБСЕ? Как видно, «Московский механизм» их очень волнует”, - написал Нануашвили на своей странице в Facebook*.

Являться на допрос в СГБ Нануашвили отказался, заявив, что хочет быть опрошенным в присутствии судьи-магистрата, информировало Interpressnews. Этот опрос состоялся в Тбилисском горсуде 18 марта - Нануашвили допрашивали по делу о помощи иностранной силе. После этой процедуры бывший омбудсмен отметил, что подписал соглашение о неразглашении и не может говорить о деталях, но назвал опрос абсурдным.

Он подчеркнул, что сам факт расследования нарушает обязательства грузинских властей перед ОБСЕ: оперативный документ организации “прямо указывает на обязанность властей сотрудничать с Московским механизмом и защищать права тех, кто будет общаться с экспертами в различных формах”.

“Эта организация или лицо должны быть защищены, и властям запрещено оказывать на них какое-либо давление, даже вызывать их, как это произошло сегодня. Можно констатировать, что это серьезное нарушение требований ОБСЕ, на которое власти Грузии должны ответить. Я не координировал никаких действий, я отвечал на вопросы, помогал эксперту, это было моим долгом как гражданина, как правозащитника", – цитировал слова Нануашвили “Спутник-Грузия”.

19 марта объединение 20 правозащитных организаций решительно осудило давление грузинских властей на Учу Нануашвили.

“Преследование Учи Нануашвили началось сразу после публикации доклада ОБСЕ в марте 2026 года, в котором подробно описываются нарушения прав человека и отступление от демократических принципов в Грузии за последние два года. Служба государственной безопасности Грузии вызвала эксперта на допрос в связи с его участием в подготовке доклада ОБСЕ, что правозащитное сообщество называет явной тактикой запугивания”, - заявил, в частности, Офис Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре (Армения), присоединившийся к заявлению.

Против Нануашвили начато расследование по статье 319 УК Грузии - о помощи иностранным организациям во “враждебной деятельности”.

“Организации, подписавшие обращение, призывают правительство Кобахидзе и правящую партию немедленно прекратить преследование экспертов и настоятельно просят власти внимательно рассмотреть рекомендации доклада, а не подкреплять его негативные выводы новыми репрессиями”, - отмечается в публикации на сайте правозащитной организации.

Авторы обращения отмечают, что действия властей по давлению на Учу Нануашвили “можно будет добавить в будущие доклады на тему отката демократии в Грузии”. Подписи под этим заявлением поставили, в частности, Центр участия и развития (Грузия), Хельсинкская гражданская ассамблея Ванадзора и “Защита прав без границ” (Армения), Центр по правам человека Азербайджана и Институт свободы и безопасности журналистов (Азербайджан) и еще 15 правозащитных организаций из Казахстана, Кыргыстана, Украины, США, Норвегии, Польши, Италии, Сербии, Белоруссии и России.