×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:34, 13 марта 2026

Постпред Грузии при ОБСЕ заявил о политизации доклада в рамках Московского механизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Грузии, подготовленный в рамках Московского механизма, содержит фактические неточности и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его объективность, заявил постпред Грузии при ОБСЕ Александр Маисурадзе. Оппозиция считает, что имеются достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Представители миссии должны были оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года. 

Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности. 

По словам Маисурадзе, документ не отражает сложность политического и правового контекста Грузии и игнорирует разъяснения государственных органов. Он также обвинил авторов доклада в выборочном освещении фактов и попытке представить отдельные судебные дела как политически мотивированные, несмотря на "правовые гарантии и международные стандарты справедливого судебного разбирательства", информирует издание Newsgeorgia.

"Отчет миссии ОБСЕ по установлению фактов, созданной в рамках Московского механизма, содержит серьезные фактические неточности, выборочные интерпретации и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его надёжность и объективность", - говорится в заявлении, которое распространяет пресс-служба МИД Грузии.

Доклад подготовила эксперт Московского механизма ОБСЕ, профессор Варшавского университета Патриция Гржебик. Она заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в Грузии и рекомендовала странам-членам организации рассмотреть целевые санкции против виновных лиц, а также возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию. В документе, который охватывает период с весны 2024 года, говорится о системных нарушениях прав человека, включая давление на оппозицию, преследование журналистов и активистов, а также случаи применения чрезмерной силы против протестующих, которые могут быть расценены как пытки. Среди рекомендаций-освобождение политических заключенных, расследование возможных случаев пыток и отмена спорных законов, ограничивающих деятельность гражданского общества, информирует Newsgeorgia.

Дипломат добавил, что некоторые рекомендации доклада выходят за рамки полномочий Московского механизма, поскольку содержат призывы к международным организациям и государствам предпринимать действия против Грузии.

"Мы не должны допустить, чтобы ОБСЕ была подорвана подобной ненадлежащей практикой или использована как политический инструмент", - заявил он.

Маисурадзе призвал Постоянный совет ОБСЕ изучить вопрос: "Отказ от такого ошибочного и предвзятого отчета является необходимым шагом для защиты доверия к международным процессам".

Оппозиционные политики считают, что критический доклад ОБСЕ, является окончательным вердиктом  международной репутации "Грузинской мечты"

Лидер коалиции "За перемены" Ника Гварамия считает, что доклад Московского механизма содержит достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом и привлечения виновных к ответственности. По словам оппозиционного политика, этот доклад совершенно катастрофичен для "Грузинской мечты", сообщила телекомпания Pirveli.

Кадр разгона митинга в Тбилиси. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/123211-daitskeba-tu-ara-haagashi-otsnebis-tsinaagmdeg-gamodzieba-iuristis-gamokhmaureba

"Я никогда не думал, что увижу подобное заключение в истории Грузии, от какой-либо международной организации. Одного этого вывода достаточно, чтобы говорить о политической перезагрузке в стране. Мы редко сталкивались с подобной рекомендацией, особенно в отношении нарушений Конвенции, давайте не будем об этом забывать. Для Гаагского суда это достаточная юридическая предпосылка для начала расследования и привлечения виновных к ответственности", - заявил Гварамия.

Сегодняшнее заключение механизма ОБСЕ подтверждает то, что у Иванишвили осталось совсем немного времени, прежде чем он окажется на скамье подсудимых, где сидели самые кровожадные диктаторы мира, - сказала лидер "Единого национального движения" Тина Бокучава.

"Как только распространилась новость о массовом применении химического оружия, мы заговорили о том, что Гаагский уголовный суд был одним из международных инстанций, где это дело определенно закончится", - сказала Бокучава.

Это практически описание четырнадцати лет непрерывных преступлений в 19 пунктах, - так политик Гиви Таргамадзе оценил доклад Московского механизма.

"В 19 пунктах уже всё изложено от начала до конца, и ясно, что это имеет перспективу как в Страсбургском суде, так и в Гаагском суде с точки зрения уголовного права", - заявил он.

Один из лидеров движения "Лело-Сильная Грузия", Григол Гегелия, считает, что в условиях такого политического курса нет и не может быть свободного, цельного и сильного грузинского государства.

"Этот доклад является окончательным вердиктом международной репутации "Грузинской мечты" как диктатуры", - заявил Гегелия.

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году Московский механизм ОБСЕ был запущен в отношении России в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, тогда 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию для международного расследования в связи с нарушением Россией ее обязательств в организации. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне были названы в нем неоспоримыми фактами. При этом правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
20:06, 12 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании экстремизма
00:50, 12 марта 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Протестующие на проспекте Руставели, 12 марта 2026 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
22:45, 12 марта 2026
Участники акции на Руставели сообщили о проверках сумок и рюкзаков
Стол-кадр: "Гражданская активистка Дареджан Цхвитария у здания парламента в Тбилиси". Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/123178-darejan-tskhvitaria-piqrobs-rom-parlamenttan-karavi-gamiznulad-datsves
19:27, 12 марта 2026
У здания парламента Грузии разобрали палатки протестующих
Элене Хоштария. Фото: Interpressnews
12:39, 12 марта 2026
Европарламент призвал власти Грузии освободить участников протестов
Стоп-кадр: "Участница протеста в Тбилиси 469-й день подряд". Фото: Publika / https://www.facebook.com/photo?fbid=1702986737767536&set=pcb.1702986831100860
22:41, 11 марта 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии 469-й день подряд вышли на акцию протеста
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:58, 10 марта 2026
Участники протеста на Руставели анонсировали поездки по регионам Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
13 марта 2026, 01:43
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 16:36
Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке

Фонд Кадырова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 13:39
Фонд Кадырова показал в отчете 8 миллионов убытков

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше