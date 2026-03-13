Постпред Грузии при ОБСЕ заявил о политизации доклада в рамках Московского механизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Грузии, подготовленный в рамках Московского механизма, содержит фактические неточности и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его объективность, заявил постпред Грузии при ОБСЕ Александр Маисурадзе. Оппозиция считает, что имеются достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2026 года Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Представители миссии должны были оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года.

Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности.

По словам Маисурадзе, документ не отражает сложность политического и правового контекста Грузии и игнорирует разъяснения государственных органов. Он также обвинил авторов доклада в выборочном освещении фактов и попытке представить отдельные судебные дела как политически мотивированные, несмотря на "правовые гарантии и международные стандарты справедливого судебного разбирательства", информирует издание Newsgeorgia.

"Отчет миссии ОБСЕ по установлению фактов, созданной в рамках Московского механизма, содержит серьезные фактические неточности, выборочные интерпретации и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его надёжность и объективность", - говорится в заявлении, которое распространяет пресс-служба МИД Грузии.

Доклад подготовила эксперт Московского механизма ОБСЕ, профессор Варшавского университета Патриция Гржебик. Она заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в Грузии и рекомендовала странам-членам организации рассмотреть целевые санкции против виновных лиц, а также возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию. В документе, который охватывает период с весны 2024 года, говорится о системных нарушениях прав человека, включая давление на оппозицию, преследование журналистов и активистов, а также случаи применения чрезмерной силы против протестующих, которые могут быть расценены как пытки. Среди рекомендаций-освобождение политических заключенных, расследование возможных случаев пыток и отмена спорных законов, ограничивающих деятельность гражданского общества, информирует Newsgeorgia.

Дипломат добавил, что некоторые рекомендации доклада выходят за рамки полномочий Московского механизма, поскольку содержат призывы к международным организациям и государствам предпринимать действия против Грузии.

"Мы не должны допустить, чтобы ОБСЕ была подорвана подобной ненадлежащей практикой или использована как политический инструмент", - заявил он.

Маисурадзе призвал Постоянный совет ОБСЕ изучить вопрос: "Отказ от такого ошибочного и предвзятого отчета является необходимым шагом для защиты доверия к международным процессам".

Оппозиционные политики считают, что критический доклад ОБСЕ, является окончательным вердиктом международной репутации "Грузинской мечты"

Лидер коалиции "За перемены" Ника Гварамия считает, что доклад Московского механизма содержит достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом и привлечения виновных к ответственности. По словам оппозиционного политика, этот доклад совершенно катастрофичен для "Грузинской мечты", сообщила телекомпания Pirveli.

"Я никогда не думал, что увижу подобное заключение в истории Грузии, от какой-либо международной организации. Одного этого вывода достаточно, чтобы говорить о политической перезагрузке в стране. Мы редко сталкивались с подобной рекомендацией, особенно в отношении нарушений Конвенции, давайте не будем об этом забывать. Для Гаагского суда это достаточная юридическая предпосылка для начала расследования и привлечения виновных к ответственности", - заявил Гварамия.

Сегодняшнее заключение механизма ОБСЕ подтверждает то, что у Иванишвили осталось совсем немного времени, прежде чем он окажется на скамье подсудимых, где сидели самые кровожадные диктаторы мира, - сказала лидер "Единого национального движения" Тина Бокучава.

"Как только распространилась новость о массовом применении химического оружия, мы заговорили о том, что Гаагский уголовный суд был одним из международных инстанций, где это дело определенно закончится", - сказала Бокучава.

Это практически описание четырнадцати лет непрерывных преступлений в 19 пунктах, - так политик Гиви Таргамадзе оценил доклад Московского механизма.

"В 19 пунктах уже всё изложено от начала до конца, и ясно, что это имеет перспективу как в Страсбургском суде, так и в Гаагском суде с точки зрения уголовного права", - заявил он.

Один из лидеров движения "Лело-Сильная Грузия", Григол Гегелия, считает, что в условиях такого политического курса нет и не может быть свободного, цельного и сильного грузинского государства.

"Этот доклад является окончательным вердиктом международной репутации "Грузинской мечты" как диктатуры", - заявил Гегелия.

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году Московский механизм ОБСЕ был запущен в отношении России в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, тогда 16 стран призвали создать чрезвычайную миссию для международного расследования в связи с нарушением Россией ее обязательств в организации. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне были названы в нем неоспоримыми фактами. При этом правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике.