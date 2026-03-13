Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Эльбрусский районный суд оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных Сил России. Поводом для приговора стал размещенный ею видеоматериал в мессенджере WhatsApp*.
Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.
По версии следствия и суда, местная жительница в мессенджере WhatsApp* разместила видеоматериал, который имел признаки публичных действий, направленные на дискредитацию ВС РФ, сообщила 12 марта пресс-служба Эльбрусского районного суда на официальной странице во "ВКонтакте".
В судебном заседании женщина вину свою признала, в содеянном раскаялась. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние.
Эльбрусский районный суд признал подсудимую виновной в публичных действиях, которые были направлены на дискредитацию использования Вооруженных Сил России и приговорил ее к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Правонарушение было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий МВД по региону, направленных на выявление фактов размещения экстремистских материалов в сети "Интернет", говорится в сообщении суда.
Согласно судебной карточке на сайте суда, была привлечена к административной ответственности Людмила Раухова. Дело поступило на рассмотрение в суд 4 февраля и 20 февраля было вынесено постановление.
"Кавказский узел" также писал, что глухонемой житель Кабардино-Балкарии был оштрафован за дискредитацию армии из-за видео в мессенджере. Глухонемого с детства инвалида третьей группы в суде допрашивали с помощью сурдопереводчика. Он заявил суду, что видео ему прислали, и он не предполагал, что в нем содержится дискредитация российской армии, так как не мог прослушать "негативные комментарии" в ролике.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.