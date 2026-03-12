×

20:06, 12 марта 2026

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании экстремизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и УФСБ по Кабардино-Балкарии отчитались о пресечении финансирования экстремистской структуры 62-летней жительницей Прохладненского района. 

По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемая перевела денежные средства в адрес некоммерческой организации, деятельность которой запрещена судом и признана экстремистской на территории Российской Федерации.

В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело по признакам финансирования экстремистской деятельности , сообщила сегодня пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные установление всех обстоятельств и других эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении ведомства.

О какой экстремистской некоммерческой организации идет речь пресс-служба не уточнила. Также не названо имя подозреваемой.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил жительницу Нальчика к штрафу в 400 тысяч рублей, признав ее виновной в финансировании экстремистской деятельности. Женщина заявила, что перевела деньги Фонду борьбы с коррупцией* по ошибке.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

