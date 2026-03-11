Правозащитники призвали Кокова не допустить выселения жильцов общежития

Кабардино-Балкарский правозащитный центр призвал главу республики Казбека Кокова повлиять на руководство агроуниверситета в Нальчике и не допустить выселения бывших сотрудников вуза из общежития.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали. Представители КБГАУ возразили, что руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о перекрытии калитки и ворот не соответствует действительности, так как в 100 метрах стоит пункт пропуска, пояснили в вузе.

Обращение правозащитного центра к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову размещено 10 марта на сайте центра и подписано его руководителем Валерием Хатажуковым.

"В адрес Кабардино-Балкарского регионального центра было направлено коллективное обращение от жильцов общежития № 2 Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) […]. В обращении содержится просьба о содействии в защите прав на жилье", - говорится в публикации.

Без Вашего непосредственного вмешательства проблема не может быть решена

Проблема имеет многолетнюю историю, отметил правозащитник. "Ранее в наш центр поступали аналогичные жалобы, и каждый раз руководство образовательного учреждения, являющегося собственником жилья, обещало урегулировать вопрос в пользу проживающих там граждан, многие из которых являются бывшими работниками университета и десятилетиями проживают в общежитии. Необходимо отметить, что без Вашего непосредственного вмешательства проблема не может быть решена", - заявил правозащитный центр.

Валерий Хатажуков попросил Кокова рассмотреть возможность передачи жилья в собственность семьям, проживающим в общежитии. "Эти семьи, в силу своего затруднительного материального положения, не смогли за годы работы в университете накопить средства на приобретение собственного жилья. […] Призываем Вас повлиять на руководство КБГАУ", - говорится в публикации.

Согласно Жилищному кодексу, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся, рассказал в июне 2025 года "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев. Также, по его словам, не могут быть выселены без предоставления другого жилья семьи военнослужащих, силовиков, пенсионеры, инвалиды, а также люди, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года - до введения в действие Жилищного кодекса - состоящие на учете, как нуждающиеся в жилье.

Напомним, в общежитии живут 47 семей бывших сотрудников аграрного университета, которые были сокращены в 2017 году без предоставления другой работы. Они стояли в очереди на получение жилья, но эту очередь ликвидировали.

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления, угрозы, чтобы мы не жаловались".

Ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев пояснил тогда "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить. "Они [бывшие сотрудники] и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов?" - сказал он.

22 февраля 2026 года Следком отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий. Ликвидация очереди на получение жилья, перекрытие выхода со двора общежития и игнорирование руководством вуза обращений жильцов "создали невыносимые условия для проживания", заявило ведомство.