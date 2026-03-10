×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:35, 10 марта 2026

Канатная дорога на "Эльбрусе" закрыта из-за непогоды

Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://resort-elbrus.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с сильным ветром остановлена одна из канатных дорог на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в связи с сильным ветром были остановлены три из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус": Мир – Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран. Они возобновили работу на следующий день.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Канатная дорога Мир – Гарабаши закрыта "по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Остальные четыре канатки работают с 09.00 мск. Также открыты для катания лыжные трассы Мир – Кругозор, Баштала – Чиран, Кругозор – Азау и учебный склон "Саби Парк", говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

