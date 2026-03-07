Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гамлет Аракелов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 384 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Отделение фонда "Защитники Отечества по Кабардино-Балкарии отчиталось о передаче посмертной награды сыну Гамлета Аракелова. В сообщении утверждается, что боец был убит в боевых действиях.

Telegram-канал "Навигаторы детства. Эльбрусский район КБР" в декабре 2025 года информировал, что Гамлет Аракелов убит в военной операции наа Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 384 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 371 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти участника СВО из Эльбрусского района стало известно 1 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Азамат Бичекуев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из них.