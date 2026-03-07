×

Лента новостей
14:17, 7 марта 2026

Офицер из Волгограда убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейтенант полиции Алексей Звонков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1709 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1708 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит волгоградец, лейтенант полиции Алексей Звонков, сообщило издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Алексей Звонков ранее служил участковым на острове Сарпинский. За его плечами уже был богатый воинский опыт. Так, в составе ОМОНа он выезжал в горячие точки Северного Кавказа. 7 мая 2025 года офицер подписал контракт и отправился на передовую. Погиб боец 30 июня прошлого года. У Алексея Звонкова остались жена и двое детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1709 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Волгограда стало известно 12 февраля. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Виталий Аракелян.

Бронежилет. Иллюстрация создана Потери юга России на Украине превысили 8800 человек

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - пожаловалась вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Автор: "Кавказский узел"

