Боец из Дагестана убит в военной операции

Шахмирза Тагиров из Магарамкентского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1839 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1838 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Шахмирза Тагиров из села Магарамкент, сообщила 6 марта в своем телеграм-канале администрация Магарамкентского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1839 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца из Магарамкентского района стало известно 17 февраля. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Мехраб Казиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.