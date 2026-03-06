×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:52, 6 марта 2026

Простой в Иране дагестанских дальнобойщиков вызван закрытием Азербайджаном границы

Большегрузы стоят на дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан около суток назад после ударов БПЛА по Нахичевани закрыл проезд для большегрузов на границе с Ираном. Выезда из Ирана ожидают около тысячи машин, въезда - около 150, сообщил представитель организации перевозчиков. Вопрос решается на дипломатическом уровне.

Как писал "Кавказский узел", водители большегрузов остаются на границе в Иране и не могут выехать, деньги и топливо заканчиваются, пожаловались водители из Дагестана. Обращение дагестанских водителей опубликовал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Мы находимся в данный момент на территории Ирана, не можем выехать.  Консульство России не обращает внимания. Не знаем, что делать", - заявили они.

Руководитель дагестанской региональной общественной организации "Объединение автомобильных перевозчиков" Макамагомед Хажабагандов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Азербайджан закрыл границу с Ираном около 17.00 5 марта.  

"Азербайджан закрыл и выезд, и въезд в страну. На стороне Азербайджана в сторону Ирана стоит около 150 большегрузных машин, из них примерно 50 - дагестанские. Половина из них с грузом, остальные пустые, ехавшие за товаром. Со стороны Ирана стоит около 800 груженых машин, плюс еще около 200 порожних", - говорит Хажабагандов.

Он рассказал, что на территории грузового терминала "Паяне Астара" на границе Ирана с Азербайджаном действует офис поддержки российских автоперевозчиков.

"Они оказывают юридическую помощь водителям, помогают, когда у кого-то права забирают, проблемы на таможне при оформлении грузов. Но вопросы, связанные с закрытием госграницы, они решать не в компетенции. Как мне сообщили в офисе поддержки автоперевозчиков, к разрешению ситуации с закрытием азербайджанско-иранской границы подключился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Есть предварительная информация, что границу могут в ближайшее время открыть", - сообщил Макамагомед Хажабагандов.

Он добавил, что из Ирана на большегрузах в Россию вывозят в основном фрукты и овощи. Из-за длительного простоя продукты могут испортиться, и возникнут большие убытки, связанные с форсмажорными обстоятельствами, добавил Хажабагандов.

 Напомним, один дрон 5 марта упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Президент Азербайджана потребовал извинений и расследования случившегося,  а также наказания виновных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр видеообращения дагестанских водителей. 6 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/KhadulaevShamil/15097
12:38, 6 марта 2026
Дагестанские водители пожаловались на проблемы с выездом из Ирана
Заключенный в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:50, 31 декабря 2025
Вынесен приговор фигурантам дела о пытках выходцев с Кавказа в саратовской тюремной больнице
Сотрудник полиции задерживает мигранта. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи Copilot
10:48, 21 ноября 2025
Теракт в "Крокусе" послужил оправданием ужесточения миграционной политики
Полицейский и мигрант. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:43, 20 октября 2025
19 азербайджанцев выдворены из России после задержания в Махачкале
20:06, 20 июня 2025
Группа подростков из Азербайджана и Дагестана осуждена за нападения на петербуржцев
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Кадр видеообращения дагестанских водителей. 6 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/KhadulaevShamil/15097
06 марта 2026, 12:38
Дагестанские водители пожаловались на проблемы с выездом из Ирана

Акция протеста в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 марта 2026, 08:50
Прокуратура Грузии спустя полгода предъявила обвинения в нападении на журналистов

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше