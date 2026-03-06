Простой в Иране дагестанских дальнобойщиков вызван закрытием Азербайджаном границы

Азербайджан около суток назад после ударов БПЛА по Нахичевани закрыл проезд для большегрузов на границе с Ираном. Выезда из Ирана ожидают около тысячи машин, въезда - около 150, сообщил представитель организации перевозчиков. Вопрос решается на дипломатическом уровне.

Как писал "Кавказский узел", водители большегрузов остаются на границе в Иране и не могут выехать, деньги и топливо заканчиваются, пожаловались водители из Дагестана. Обращение дагестанских водителей опубликовал в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Мы находимся в данный момент на территории Ирана, не можем выехать. Консульство России не обращает внимания. Не знаем, что делать", - заявили они.

Руководитель дагестанской региональной общественной организации "Объединение автомобильных перевозчиков" Макамагомед Хажабагандов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Азербайджан закрыл границу с Ираном около 17.00 5 марта.

"Азербайджан закрыл и выезд, и въезд в страну. На стороне Азербайджана в сторону Ирана стоит около 150 большегрузных машин, из них примерно 50 - дагестанские. Половина из них с грузом, остальные пустые, ехавшие за товаром. Со стороны Ирана стоит около 800 груженых машин, плюс еще около 200 порожних", - говорит Хажабагандов.

Он рассказал, что на территории грузового терминала "Паяне Астара" на границе Ирана с Азербайджаном действует офис поддержки российских автоперевозчиков.

"Они оказывают юридическую помощь водителям, помогают, когда у кого-то права забирают, проблемы на таможне при оформлении грузов. Но вопросы, связанные с закрытием госграницы, они решать не в компетенции. Как мне сообщили в офисе поддержки автоперевозчиков, к разрешению ситуации с закрытием азербайджанско-иранской границы подключился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Есть предварительная информация, что границу могут в ближайшее время открыть", - сообщил Макамагомед Хажабагандов.

Он добавил, что из Ирана на большегрузах в Россию вывозят в основном фрукты и овощи. Из-за длительного простоя продукты могут испортиться, и возникнут большие убытки, связанные с форсмажорными обстоятельствами, добавил Хажабагандов.

Напомним, один дрон 5 марта упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Президент Азербайджана потребовал извинений и расследования случившегося, а также наказания виновных.