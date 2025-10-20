19 азербайджанцев выдворены из России после задержания в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Дагестана отчиталась о рейде против нелегальных мигрантов в Махачкале и выдворении 19 граждан Азербайджана по его итогам.

Как писал "Кавказский узел", силовики начали массово проводить рейды по поиску нелегальных мигрантов в разных регионах, в том числе на юге России, после теракта в "Крокус Сити Холле". Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. Еще одна цель рейдов - выявить мигрантов, получивших гражданство России, которые не стоят на воинском учете, чтобы отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт. В сентябре 2024 года стало известно, что пятерых граждан Азербайджана силовики задержали в Чечне и принуждают подписать военные контракты, после огласки этой информации они были освобождены и вернулись на родину.

Правоохранительные органы Дагестана отчитались об итогах оперативно-профилактического рейда “Нелегальный мигрант”, проведенного в Кировском районе Махачкалы. Объектом интереса силовиков стали исключительно граждане Азербайджана.

29 граждан Азербайджана полицейские нашли на улице Даганова. Почти две трети из них, 19 человек, были признаны нарушителями режима пребывания. Силовики пришли к выводу, что они жили и работали в Дагестане "незаконно, в отсутствие каких-либо разрешительных документов".

По итогам рассмотрения административных дел 19 граждан Азербайджана "подвергнуты наказанию в виде выдворения за пределы страны", говорится в сегодняшнем сообщении официального Telegram-канала ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

На фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию.