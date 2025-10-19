Игорь Картавых вылетел из Баку в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобожден и вылетел в Россию.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи. 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и бывший директор театра сатиры в Москве Мамедали Агаев переведены из СИЗО под домашний арест, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения.

Главу редакции "Sputnik Азербайджан" освободили из-под стражи, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", — процитировало ее слова РИА "Новости".

15 октября она же заявила, что Москва нацелена ​на дальнейшее обсуждение с Баку ситуации вокруг арестованных в Азербайджане россиян для их скорейшего освобождения и возвращения домой. "Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю "Sputnik Азербайджан" Игорю Картавых", – привел ее слова "Sputnik Ближнее Зарубежье".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

10 октября стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Предусловиями разрешения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном было признание Москвой ответственности за крушение самолета AZAL и выплата компенсаций. Заявление Путина в Душанбе по этому вопросу обеспечило возможность нормализации отношений в интересах обеих сторон, указали аналитики.