×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:28, 19 октября 2025

Игорь Картавых вылетел из Баку в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобожден и вылетел в Россию.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи. 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и бывший директор театра сатиры в Москве Мамедали Агаев переведены из СИЗО под домашний арест, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. 

Главу редакции "Sputnik Азербайджан" освободили из-под стражи, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", — процитировало ее слова РИА "Новости".

15 октября она же заявила, что Москва нацелена ​на дальнейшее обсуждение с Баку ситуации вокруг арестованных в Азербайджане россиян для их скорейшего освобождения и возвращения домой. "Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю "Sputnik Азербайджан" Игорю Картавых", – привел ее слова "Sputnik Ближнее Зарубежье".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

10 октября стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Предусловиями разрешения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном было признание Москвой ответственности за крушение самолета AZAL и выплата компенсаций. Заявление Путина в Душанбе по этому вопросу обеспечило возможность нормализации отношений в интересах обеих сторон, указали аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:37, 19 октября 2025
Боец со Ставрополья убит в боевых действиях
12:40, 19 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
08:43, 19 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:42, 19 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в четырех районах Ростовской области
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
Все события дня
Новости
Глава Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов. Источник: https://73online.ru/r/azerbaydzhanskiy_lider_v_ulyanovske_guseynov_lishen_rossiyskogo_grazhdanstva-156610
07:53, 16 октября 2025
Источники сообщили о лишении гражданства главы азербайджанской диаспоры Ульяновска
Песков и флаги России и Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16:59, 12 октября 2025
Песков заявил о непрерывности контактов Москвы и Баку
Мамедали Агаев. Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
18:17, 10 октября 2025
Названо имя освобожденного в России азербайджанца
Шахин Шыхлински. Фото: https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:39, 10 октября 2025
Суд отказался освободить Шахина Шыхлински
Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10:40, 10 октября 2025
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше