Встреча Алиева и Путина открыла перспективы для нормализации отношений Москвы и Баку

Предусловиями разрешения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном было признание Москвой ответственности за крушение самолета AZAL и выплата компенсаций. Заявление Путина в Душанбе по этому вопросу обеспечило возможность нормализации отношений в интересах обеих сторон.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Встреча президентов Азербайджана и России, состоявшаяся в Душанбе, безусловно будет способствовать перезагрузке двусторонних отношений, резко ухудшившихся после катастрофы азербайджанского пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, уверен бакинский аналитик Шахин Гаджиев.

Он напомнил, что Баку настаивал на признании Москвой ответственности за разрушение самолета, наказания виновных, выплаты компенсаций за уничтожение самолета, а также пострадавшим и родственникам погибших. Хотя было очевидно, что самолет получил повреждения в результате внешнего воздействия, в частности работы российского ПВО, Кремль упорно отказывался делать это, а извинения Путина за «происшествие в воздушном пространстве» не проясняли причин трагедии, сказал Гаджиев.

«Наконец, только сейчас, на встрече в Душанбе, Путин признал, что самолет был поврежден в результате «технических сбоев» российских средств ПВО, которые отражали атаку украинских дронов. Правда, он особо оговорил, что прямого попадания по самолету не было и две ракеты взорвались в 10 метрах лайнера и его повредили обломки «самоликвидировавшихся» ракет, однако и Баку с самого начала заявлял, что не считает атаку на самолет преднамеренной», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Путин заявил, что российской стороной будут выплачены компенсации и «дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», то есть к ответственности будут привлечены виновные. Судя по реакции Ильхама Алиева на заявления Путина, азербайджанская сторона удовлетворена этими разъяснениями и мерами, которые Москва готова предпринять, пояснил аналитик.

Алиев поблагодарил Путина за «подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет “Азербайджанских авиалиний” потерпел катастрофу». «Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», - цитирует слова Алиева пресс-служба Кремля.

Как полагает Гаджиев, встрече в Душанбе, очевидно, предшествовала определенная дипломатическая подготовка. В связи с этим поздравления Алиева по телефону Путина с днем рождения 7 октября выглядят не просто протокольной вежливостью, заметил он. По всей вероятности уже до звонка были договоренности о встрече лидеров в Душанбе, считает он.

Еще одна тема, служившая негативным фоном для двусторонних отношений в последние месяцы – аресты в РФ представителей азербайджанской диаспоры, и последовавшие за ними аресты двух сотрудников МИА «Спутник-Россия» и 10 граждан России в Азербайджане – вероятно, также обсуждалась на закрытой части встречи, полагает Гаджиев. Разрядка напряженности в двусторонних политических отношениях благоприятно скажется на сотрудничестве в разных сферах, заключил он.

Возобновление политических контактов на высшем уровне между Азербайджаном и Россией обусловлено взаимными интересами, и прежде всего в экономической сфере, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

«Несмотря на политическую напряженность, торгово-экономические отношения развивались, товарооборот в этом году, как выразился Путин, вырос на 16 процентов. Однако замораживание политических отношений ставило под угрозу реализацию более глобальных проектов, сулящих сторонам большие выгоды. В этом смысле Россия даже больше была заинтересована в восстановлении политических отношений с Баку в полном объеме. Она очень заинтересована в реализации глобального транспортного коридора Север-Юг, который обеспечит эффективные грузоперевозки с бассейна Индийского океана. Кроме того, Азербайджан является важным звеном в планах РФ по поставкам газа в северные районы Ирана. Важность этого проекта для «Газпрома» обретает особое значение на фоне потерь рынков в Европе», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Товары из Азербайджана, в частности продукцию сельского хозяйства, Россия может возместить поставками из других стран, Азербайджан также может переориентировать свой экспорт сельхозпродуктов на другие страны - в Казахстан, на Ближний Восток. Однако реализовать жизненно важные для РФ проекты «Север-Юг», прокачки газа и передачи электроэнергии в Иран без Азербайджана Москве не удастся, а для Баку, в свою очередь, большую важность представляет положение азербайджанской диаспоры и мигрантов в РФ, считает Джуварлы.

«Работающие в России азербайджанцы материально поддерживают своих родственников в Азербайджане, эти средства в год исчисляются сотнями миллионов долларов. Кроме того, любое давление на азербайджанцев в РФ будоражит азербайджанское общество, которое ожидает от правительства своей страны защиты своих соотечественников. Думаю, что после встречи Путина и Алиева происходящие в последние месяцы демонстративные рейды российских силовиков против азербайджанцев в разных регионах РФ прекратятся», - сказал он.

Разрешение ситуации со сбитым самолетом остается главным предварительным условием для улучшения отношений двух стран, уверен конфликтолог Ариф Юнусов. «Для Азербайджана это извинения, согласие с тем, что это сделал российская сторона, компенсации. Путин действует в этом направлении, извинившись и пообещав компенсации. Остальное вторично и является производным от этого», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Юнусов полагает, что угрозы полного разрыва отношений между двумя странами и не было. «По большому счету это конфликт похож на ссору между супругами: они могут поругаться, но ведут общее хозяйство и не помышляют о разводе. Азербайджан близок к России, Ильхам Алиев регулярно повторяет, что хочет иметь с Европой только бизнес-отношения, а всякие заявления о демократии и правах человека считает вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Связь России и Азербайджана настолько крепка, что в Европе, несмотря на всю важность Азербайджана как поставщика энергоносителей, уже начинают задаваться вопросом, все ли нефть и газ, продаваемые Азербайджаном, свои, или там есть и российская продукция, которую Азербайджан выдает за свою. В условиях санкций и сложной ситуации Россия вряд ли захочет терять возможности, связанные с Ираном, в том числе транспортные, и через несколько дней в Баку по этому поводу соберутся вице-премьеры России, Ирана и Азербайджана. Так что в случае ухудшении я отношений потеряют обе страны», - отметил он.

Говоря о влиянии России на Южном Кавказе, конфликтолог подчеркнул, что влияние России снизилось не только на Южном Кавказе но и по всему постсоветскому пространству. «Путин видит, что другие страны наблюдают за его действиями и уже не воспринимают Россию как более сильную страну. С другой стороны, Россия не может и проявить большую жесткость, стремясь «дожать» Азербайджан, поскольку рискует потерять его», - заявил он.

Заключение Вашингтонских соглашений, сказавшееся на российском влиянии, по его мнению, состоялось в первую очередь благодаря лоббизму со стороны Турции. «Турция решила использовать момент и стала давить на Азербайджан, требуя заключить мир с Арменией и выдавить Россию из региона. За Турцией стояли США. Соглашение стало тем более возможным, поскольку Азербайджан решил свои проблемы, восстановив территориальную целостность», - заявил он.

По мнению конфликтолога у России мало шансов вернуть влияние на Южном Кавказе. «Россию рассматривают как страну, где можно работать, но для жизни она не привлекательна. Как на привлекательные смотрят на страны Европы, а Россия для азербайджанцев – такая же бедная страна, как Азербайджан, только очень больших размеров. Шанс вернуть влияние у России будет лишь тогда, когда она предстанет сильной и привлекательной. При этом смена Ильхама Алиева в Азербайджане прозападным политиком чревата для России полной утратой влияния», - заключил Юнусов.

Предусловия нормализации отношений были озвучены азербайджанской стороной, констатировал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Примакова РАН Станислав Притчин.

«И, в принципе, как мы видим, в целом Россия эти запросы и требования азербайджанской стороны выполняет. Особенно мы видим это слов президента России. Он извинился за инцидент во время телефонных звонков в декабре, он сделал это и сейчас, сознательно публично, сделав акцент в двухстороннем разговоре на то, как ситуация выглядит с российской стороны, чем были обусловлены действия российской стороны и системы ПВО. По вопросам компенсации также, насколько я понимаю, были достигнуты определенные договоренности. Здесь с российской стороны мы видим, что требования, которые изначально звучали, не отвергались. По мере того, как официально будут результаты расследований, Российская Федерация свои обязательства в рамках этой нормализации выполнит», - заявил эксперт.

Оценить экономические потери России в случае осложнения отношений с Азербайджаном сложно, - по мнению Притчина, в этой ситуации потеряет скорее Азербайджан. «Если говорить про то, кто что потеряет, доля Азербайджана в торговом обороте России составляет 0,6%. Российский рынок важнейший для азербайджанской продукции, для ненефтяных товаров. Это, во-первых, сельское хозяйство, и здесь Россия – ключевой партнер. С потерей российского рынка Азербайджану сложно будет его восстановить, потому что все соседи экспортируют примерно ту же номенклатуру продовольственных товаров. За российский рынок идет борьба между разными производителями сельхозпродукции, существует система квартирования, и та доля, которая у Азербайджана есть, выиграна в том числе и за счет борьбы с другими поставщиками. Второе направление - это логистика, где у Азербайджана два стратегических пути. Один – Восток-Запад, это все, что связано с «серединным коридором», Зангезурский коридор, Баку-Тбилиси-Карс. Здесь все равно часть грузов, которые идут, загружают российские грузоотправители, то есть, в любом случае, нам важно взаимодействовать здесь вместе. И Север-Юг – это фундаментальный российско-иранско-азербайджанский проект, в котором от того, как будет выстраиваться взаимодействие, будет зависеть насколько транспортная инфраструктура Азербайджана будет задействована и как этот сегмент экономики будет работать», - отметил он.

Притчин подчеркнул, что Азербайджан является важным политическим игроком на Южном Кавказе и крупнейшей региональной экономикой, но российский рынок – самый большой для Азербайджана среди ближайших соседей. «Ну и географически мы друг от друга никуда не ушли, конфронтация будет играть против всех. Это и обеспечение безопасности, и климатическая ситуация, и экологическая на Каспии. Здесь, в любом случае, есть обоюдные вещи, они не только России касаются», - заявил эксперт.

Единственным аспектом ослабления российских позиций на Южном Кавказе Притчин видит то, что Армения и Азербайджан отказались от российского посредничества по урегулированию отношений. В других аспектах, по его мнению, ослабления не произошло. «Есть база в Гюмри, есть весь комплекс социально-экономических отношений, есть огромные вопросы, существенные для стран Южного Кавказа, в виде трудовой миграции. В силу глубины взаимодействия России со странами Южного Кавказа регулярно проходят встречи на высшем уровне, даже в условиях геополитической напряженности, даже в условиях кризисах», - подчеркнул он.

Притчин также считает, что Вашингтонские соглашения еще не дают оснований говорить о полном исключении из процесса урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. «Все те договоренности, которые были подписаны в Вашингтоне, они, собственно, были согласованы еще на стадии нормализации отношений Армении с Азербайджаном по итогам Второй Карабахской войны. Вся эта архитектура урегулирования, которая сейчас реализуется, была заложена именно российским медиаторством. Просто в силу каких-то причин, всем понятным, Армения с Азербайджаном отказались от российского медиаторства. Стоит дождаться и посмотреть, будут ли вообще реализованы вашингтонские договоренности, в каком виде и когда», - заявил он.

Сценарий дальнейшего ухудшения российско-азербайджанских отношений больше неприятностей обещает России, хотя катастрофических последствий не несет ни для той, ни для другой стороны, считает экономист Сергей Жаворонков. «Сейчас Россия имеет профицит во внешней торговле с Азербайджаном. Если будет конфликт, она потеряет эти средства. В структуре азербайджанского экспорта Россия занимает 5%, это продукция сельского хозяйства, текстиль. С одной стороны, это уязвимые группы товаров; с другой, учитывая долю России в торговле, это не критично для Азербайджана. Вообще же, поскольку и Россия для Азербайджана и Азербайджан для России – второстепенные торговые партнеры, экономическая составляющая конфликта не будет важной ни для одной из стран», - заявил он «Кавказскому узлу».