14:50, 9 октября 2025

Путин признал взрыв ракет ПВО вблизи самолета AZAL

Характерные отверстия в хвостовой части обломков самолёта AZAL, которые, могли быть вызваны поражающими элементами ракет средств ПВО. Фото: East2West. Express https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пройдет сегодня в Душанбе. Москва рассчитывает на обсуждение проблем в отношениях двух стран.7 октября Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения на фоне ухудшения отношений России и Азербайджана. "В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией", - отчиталась о разговоре азербайджанская сторона.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву начать переговоры в Душанбе с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Президент РФ напомнил азербайджанскому коллеге, что приносил извинения за то, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Российский лидер еще раз выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL, отметив, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с авиакатастрофой, передает "Коммерсант"

По словам российского президента, лайнер был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами. Он отметил, что причины авиакатастрофы связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник, сообщает РБК.

Напомним, 3 сентября Путин и Алиев виделись в Пекине на торжествах, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, но от беседы воздержались, ограничившись приветствиями. "Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись", - рассказал в тот день Путин.

4 сентября российский МИД заявил, что Россия полностью выплатила возмещение за самолет и перечислила страховые выплаты большинству семей погибших. Не следует путать страховые выплаты и компенсации, возразил МИД Азербайджана. Выплаты компенсаций за поражение иностранного самолета приняты в международных отношениях с условием признания вины за катастрофу. Россия выбрала не признавать вину, а рассматривать крушение лайнера AZAL как несчастный случай, с чем и связаны выплаты по страховкам, указали юристы. 

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Автор: "Кавказский узел"

