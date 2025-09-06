×

21:14, 6 сентября 2025

Выплаты в связи с крушением самолета AZAL стали причиной пререканий Москвы и Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД России заявил, что России полностью выплатила возмещение за потерпевший крушение в Актау азербайджанский самолет и страховые выплаты большинству семей погибших. Не следует путать страховые выплаты и компенсации, возразил официальный Баку.

Как писал "Кавказский узел",  в марте компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". 

Министерство иностранных дел России распространило заявление о выплатах в связи с катастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. 

Российская страховая компания АО "АльфаСтрахование" с февраля 2025 года осуществляет страховые выплаты в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (рейс Баку — Грозный). Азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости — 1,003 млрд рублей. Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, по одному из шести граждан Казахстана. На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей. Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается", - указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства 4 сентября. 

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что заявление министерства иностранных дел России по вопросу страховых выплат не только вызывает удивление, но и вводит общественность в заблуждение.

"Страховые выплаты AZAL и пассажирам, осуществляемые зарегистрированной в России страховой компанией, и вопрос о компенсации, которую наша страна требует от правительства России в связи со сбитием самолёта, являются совершенно разными темами. Процесс организации упомянутых страховых выплат со стороны данной компании уже продолжается около шести месяцев. В целом эти выплаты производятся исключительно в рамках страхового договора AZAL и являются исполнением обязательств, вытекающих из страхования самолёта и пассажиров. Что касается того, что выплаты осуществляются российской страховой компанией, отметим: обычно страхование самолётов производится через соответствующие международные страховые компании. Однако, учитывая, что на территории России не действуют международные страховые компании, страхование самолёта AZAL было проведено через российскую компанию. Таким образом, попытки приравнять страховые выплаты к требованию компенсации, предъявленному Азербайджаном российскому правительству, являются некорректными", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими.  Освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом в налаживании отношений между Азербайджаном и Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Также он отметил, что позиция российской стороны о том, что  арест 13 граждан России в Азербайджане в июле текущего года является причиной ухудшения отношений двух стран ошибочна. "Напряжение в азербайджано-российских отношениях вызвано именно катастрофой самолёта AZAL, сбитого в результате атаки, и последующим поведением российских официальных лиц. Дополнительным источником напряжённости стало также преследование азербайджанцев по этническому признаку в России, избиение и убийство азербайджанцев в Екатеринбурге. Кроме того, деятельность различных государственных структур России, направленная против Азербайджана, также является фактором, негативно влияющим на двусторонние отношения", - приводятся его слова на сайте ведомства.

МИД России возразил, что "международное расследование обстоятельств катастрофы пассажирского самолёта, проводимое Республикой Казахстан при участии России и Азербайджанской Республики, ещё не завершено", - указано в заявлении. 

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

Отметим, что 3 сентября президенты России и Азербайджана встретились в Пекине и пожали друг другу руки, но от беседы воздержались

Автор: "Кавказский узел"

