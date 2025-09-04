×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:36, 4 сентября 2025

Семья пожаловалась на отсутствие связи с задержанным в Азербайджане россиянином

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники россиянина Александра Вайсеро, которого арестовали в Азербайджане в июле, все еще не могут выйти с ним на связь.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими. 

35-летний Александр Вайсеро не входит в число восьми россиян, которых доставляли в суд для ареста, однако он присутствовал на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания. 

Родственники задержанного в Азербайджане гражданина России Александра Вайсеро уже два месяца не могут выйти с ним на связь. "Никакой информации нет, не можем связаться [с Александром]. Жду, пока дадут разрешение на свидание, адвокат над этим работает", - цитирует ТАСС слова его матери Инны Вайсеро.

Вайсеро добавила, что дата суда по решению о продлении меры пресечения еще не назначена. По ее словам, некоторым из задержанных связь с родственниками не запрещена. 

В июле Инна Вайсеро отмечала, что сын находился в Азербайджане в качестве туриста. "У него есть фотография, где на фоне памятника он. В отпуск поехал", - уточняла она.

Арестованный в Азербайджане россиянин женился в СИЗО

Житель Калининграда Илья Безуглый, находящийся под стражей в следственном изоляторе Баку, зарегистрировал брак со своей девушкой в СИЗО. 

«Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах», — приводит слова его отца Игоря Безуглого РИА «Новости».

МИД России призвал Азербайджан освободить задержанных

Освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом в налаживании отношений между Азербайджаном и Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками арестованных и запрос о состоянии их здоровья, заявила Захарова.

"Направлен запрос на четвертую встречу задержанных с консульскими сотрудниками, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие", - сказала она.

"Кавказский узел" писал, что среди арестованных в Баку россиян есть 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда, - однофамильцы, не родственники. 

Также арестованы 40-летний IT-предприниматель Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Двое последних знакомы - Васильченко, как утверждается, приехал в Баку в гости к Дулову, который там был "в командировке. Также арестованы 41-летний Антон Драчев и 23-летний Сергей Софронов.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

Отметим, что 3 сентября президенты России и Азербайджана встретились в Пекине и пожали друг другу руки, но от беседы воздержались

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
22:51, 3 сентября 2025
Жена Полада Гасанова выразила тревогу за его жизнь
21:37, 3 сентября 2025
Боец из Дагестана убит в боевых действиях
20:01, 3 сентября 2025
Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей
19:07, 3 сентября 2025
Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна
08:22, 3 сентября 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Владимир Путин (слева) и Ильхам Алиев во время встречи в Пекине. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/vedomosti/65726
18:55, 3 сентября 2025
Путин и Алиев воздержались от беседы
Шахин Шыхлински (слева) и Видади Мустафаев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://66.ru/news/society/283191/, https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:51, 1 сентября 2025
Новый глава азербайджанской общины Урала раскритиковал Шыхлински*
Арестованные россияне в суде. Фото "Азертадж".
20:54, 29 августа 2025
Близкие арестованных в Баку россиян пожаловались на отсутствие информации от дипломатов
Гусейн и Зияддин Сафаровы. Фото: azertag.az https://ru.wikipedia.org/
17:44, 27 августа 2025
Брат убитых в Екатеринбурге азербайджанцев опроверг данные о надругательстве
Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
19:52, 26 августа 2025
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 13:19
Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 10:21
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше