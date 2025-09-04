Семья пожаловалась на отсутствие связи с задержанным в Азербайджане россиянином

Родственники россиянина Александра Вайсеро, которого арестовали в Азербайджане в июле, все еще не могут выйти с ним на связь.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими.

35-летний Александр Вайсеро не входит в число восьми россиян, которых доставляли в суд для ареста, однако он присутствовал на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания.

Родственники задержанного в Азербайджане гражданина России Александра Вайсеро уже два месяца не могут выйти с ним на связь. "Никакой информации нет, не можем связаться [с Александром]. Жду, пока дадут разрешение на свидание, адвокат над этим работает", - цитирует ТАСС слова его матери Инны Вайсеро.

Вайсеро добавила, что дата суда по решению о продлении меры пресечения еще не назначена. По ее словам, некоторым из задержанных связь с родственниками не запрещена.

В июле Инна Вайсеро отмечала, что сын находился в Азербайджане в качестве туриста. "У него есть фотография, где на фоне памятника он. В отпуск поехал", - уточняла она.

Арестованный в Азербайджане россиянин женился в СИЗО

Житель Калининграда Илья Безуглый, находящийся под стражей в следственном изоляторе Баку, зарегистрировал брак со своей девушкой в СИЗО.

«Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах», — приводит слова его отца Игоря Безуглого РИА «Новости».

МИД России призвал Азербайджан освободить задержанных

Освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом в налаживании отношений между Азербайджаном и Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками арестованных и запрос о состоянии их здоровья, заявила Захарова.

"Направлен запрос на четвертую встречу задержанных с консульскими сотрудниками, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее свое согласие", - сказала она.

"Кавказский узел" писал, что среди арестованных в Баку россиян есть 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда, - однофамильцы, не родственники.

Также арестованы 40-летний IT-предприниматель Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Двое последних знакомы - Васильченко, как утверждается, приехал в Баку в гости к Дулову, который там был "в командировке. Также арестованы 41-летний Антон Драчев и 23-летний Сергей Софронов.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Отметим, что 3 сентября президенты России и Азербайджана встретились в Пекине и пожали друг другу руки, но от беседы воздержались.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".