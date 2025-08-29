Близкие арестованных в Баку россиян пожаловались на отсутствие информации от дипломатов

Посольство РФ в Азербайджане обещает поддержку семьям арестованных в Баку россиян, но не дает им никакой конкретной информации о деле. Публично МИД России еще две недели назад заявлял, что "работает над освобождением" арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила 9 июля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими.

Отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются с начала 2025 года. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Матери некоторых из арестованных в Баку граждан России, приехав в Азербайджан, смогли получить свидания с ними, но о перспективах их освобождения сотрудники российского посольства ничего не говорят.

Среди тех, кто смог увидеться с родными, - матери Антона Драчева (41 год) и Сергея Софронова (23 года). “Семья Драчева следит за политической обстановкой, но посольство России в Азербайджане пока не дает никакой конкретной информации. Мама Антона рассказала, что в заключении мужчина занимается спортом, читает книги, играет в шахматы и старается не падать духом”, - пишет сегодня Baza.

Мать Софронова, в свою очередь, утверждает, что представители властей Азербайджана “на словах” признавали дело политическим, - не уточняя, кто именно сделал при ней такое заявление. Посольство России в Азербайджане, по ее словам, только обещает семьям поддержку.

По словам близких, среди восьми арестованных по одному делу россиян есть только два человека, знакомых между собой, они были друзьями. Все остальные не знакомы с ними и между собой.

Еще один арестованный в Азербайджане россиянин - 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга. Его мать говорит, что не летала в Баку для встречи с сыном, но с ним виделся адвокат. “По словам матери, сын находится в панике и не понимает, за что его арестовали”, - отмечает издание. Вайсеро не входит в число восьми россиян, которых доставляли в суд для ареста, однако он присутствовал на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания, указывает "Медиазона"*.

МИД России 13 августа заявил, что Москва работает над вариантами освобождения задержанных в Азербайджане россиян и их возвращения на родину. Тем не менее, никакой конкретной информации о возможности их освобождения после этого не обнародовали.

“С азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана", - цитировало слова замглавы департамента информации и печати МИД Алексея Фадеева РИА “Новости”.

Среди арестованных в Баку россиян есть 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда, - однофамильцы, не родственники.

