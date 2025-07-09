Москалькова назвала чрезмерно жестким обращение с задержанными в Азербайджане россиянами

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Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных в Азербайджане россиян, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

. Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

? июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. Таким образом решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе, сообщило агентство АПА.

Азербайджан получил ходатайство о проведении проверки принятых против задержанных россиян мер. Однако о результатах такой проверки Баку не сообщал, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Я получила ответ, Ответ пришел быстро от моей коллеги - омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, что она получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи [задержанным россиянам]. Но о результатах проверки пока я не проинформирована", - добавила Москалькова, которую цитирует РИА «Новости».

Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных в Азербайджане россиян, подчеркнула Москалькова.

"Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты - те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И что чрезмерные публичные, избыточно публичные, избыточно чрезмерные жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не применялись, а несправедливости и незаконности были устранены", - отметила она.

МИД РФ рассказал о положении задержанных журналистов

Россия поддерживает контакт с Азербайджаном по линии правоохранительных органов по ситуации с арестованными в республике российскими журналистами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов. Именно такой подход на деле и служит коренным интересам народов наших стран", - цитирует Захарову ТАСС.

Отношения между Баку и Москвой стремительно ухудшаются на фоне этнических облав в России и ответных задержаний россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Ранее сообщалось, что глава Россотрудничества заявил о нелояльности к родине русской общины Азербайджана. "Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства - Азербайджана. "Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский", - заявил Евгений Примаков.

Напомним, на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, но его адвокат исключил связь этого события с кризисом между двумя странами.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".