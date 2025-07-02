Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

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Проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков, некоторые из них заявили о применении насилия, сообщило посольство России в Азербайджане. Посольство пока не добилось от Баку возможности посетить задержанных и арестованных россиян.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

За последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма, сообщило сегодня посольство России в Азербайджане. "Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие", - говорится в публикации в Telegram-канале посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что посольство запросило доступ к задержанным и арестованным россиянам, но он не предоставлен.

Она сообщила, что в посольство России в Азербайджане поступило 11 обращений от тех, кто опознал среди задержанных россиян своих родных на кадрах, распространенных азербайджанскими СМИ.

По ее словам, действия Азербайджана "наносят серьёзный ущерб межгосударственным отношениям". "Призываем азербайджанскую сторону принять меры по возращению этих отношений к уровню, который сформулирован в официальных документах, уровню стратегического союзничества", - следует из расшифровки брифинга, опубликованного в Telegram-канале Захаровой.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор «Север-Юг» и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".