Арестованным в Баку россиянам разрешили встречу с родственниками

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Родственницы арестованных в Баку граждан России смогли увидеться с ними в заключении, российский консул назвал условия их содержания хорошими.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила 9 июля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. О дипломатическом кризисе, возникшем между Москвой и Баку после этих событий, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

О встречах с арестованными в Баку сообщили 16 июля родственницы двоих из них, - сестра Ильи Безуглого и мать Сергея Софронова.

Анастасия Безуглая сообщила, что ее брат “сохраняет позитивный настрой” и не имеет жалоб на условия содержания. Матери арестованных, по ее словам, смогли передать им посылки с вещами. “Говорит, что всего хватает (...) Нам сейчас активно все помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны”, - цитирует слова Безуглой “Постньюс”.

Мать Сергея Софронова рассказала, что встреча длилась только 15 минут. По словам женщины, она пообщалась с сыном через стекло. Состояние Сергея она назвала “нормальным”. “Синяки сошли, остался небольшой кровоподтек на глазу (...) Это были больше эмоции, чем разговор”, - цитирует ее слова канал “Осторожно, новости”.

О том, что к арестованным “пустили матерей” вечером 16 июля сообщил и азербайджанский ресурс, не указав конкретных данных. “Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева. Консул РФ навещал россиян несколько раз и убедился, что условия их содержания в полном порядке”, - передает minval_az.

На фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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