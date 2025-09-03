Путин и Алиев воздержались от беседы

Президенты России и Азербайджана встретились в Пекине и пожали друг другу руки, перекинувшись несколькими словами. Путин выразил уверенность, что несмотря на текущие проблемы, Москва и Баку заинтересованы в развитии отношений и они будут восстановлены.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев просто поприветствовали друг друга в Пекине, где прошли торжества, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, сообщил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но, собственно, какого-то субстантивного общения не было на этот раз", — привел слова Пескова "Интерфакс".

Владимир Путин сообщил , что перекинулся с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым "двумя-тремя словами" в Пекине. "Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись", - привело его слова ТАСС

Комментируя взаимоотношения Москвы и Баку президент России отметил, что "в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы". "Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места", - говорится в публикации.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

