Убийство Анны Политковской

14 ноября 2023, 14:01

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17 лет назад, 7 октября 2006 года в лифте своего дома в центре Москвы была убита известный журналист, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Исполнители убийства были признаны виновными и приговорены к различным срокам, но родственники и коллеги убитой убеждены, что настоящий заказчик убийства до сих пор не раскрыт.

Версии убийства: расправа или провокация?

Журналистами и аналитиками выдвигались различные версии убийства Анны Политковской, однако большинство оценок сходилось на том, что преступление было связано с ее профессиональной деятельностью.

"Считаю, что это политическое убийство, и оно связано с ее работой. Это была смелая женщина, у которой было много врагов", - сказала председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева .

Из большого числа озвученных версий можно выделить восемь основных:

К организации и осуществлению убийства причастно руководство Чеченской Республики и лично президент ЧР Рамзан Кадыров . В 2004 году Кадыров, давая интервью Политковской, напрямую называл ее "врагом" .

В марте 2006 года в интервью "Кавказскому узлу" Анна Политковская рассказала о наличии у нее видеозаписей, на которых запечатлены "убийства кадыровцами федеральных военнослужащих, а также похищения, которыми руководит Кадыров".

7 октября 2006 года за полтора часа до своей гибели последнее свое интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла".

"Я не могу знать, хочет или нет назначить его Путин президентом Чечни. Но, я думаю, что просто этого не случится по многим причинам - ограничусь такой формулировкой", - отметила Анна Политковская.

2. К организации и осуществлению убийства причастны российские власти .

"Прямую политическую ответственность за ее убийство несет руководство страны, которое допускает физическое уничтожение своих политических оппонентов", - отметил в своем заявлении лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский .

3. Убийство Политковской в день рождения Владимира Путина является провокацией против него и Рамзана Кадырова .

10 октября 2006 года Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, заявил, что убийство Анны Политковской "само по себе наносит действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации" .

4. Убийство было выгодно Западу.

Сразу после убийства политолог Павел Святенков отмечал: "Неясно, является ли Запад прямым заказчиком убийства, но он, несомненно, будет его главным бенефициаром. Может ли это быть частью предвыборных игр? Да, если считать предвыборными играми процесс определения преемника Путина, в котором Запад тоже не прочь принять участие. Теперь будет легче давить на Кремль, требуя от него уступок по тем или иным вопросам".

5. Заказчиком убийства является Борис Березовский. Такую версию высказали глава Чечни Р. Кадыров и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий . Сам Борис Березовский категорически отверг свою связь с убийством Анны Политковской.

6. Месть со стороны бывших офицеров УВД Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), соратников старшего лейтенанта угрозыска УВД Нижневартовска Сергея Лапина, осужденного на основании публикаций А. Политковской. Эту версию отрабатывало следствие в октябре 2006 года, однако впоследствии подтверждения она не нашла.

7. Убийство было "инициативой снизу" - Политковскую мог убить кто-то из людей, фанатично преданных фигурантам ее публикаций, неверно интерпретировав брошенную в сердцах оскорбленным чиновником или командиром фразу. Рассматривая такую версию, следователи говорили о так называемом "эксцессе исполнителя" .

8. Причастность к убийству Политковской членов националистических группировок. Анна Политковская фигурировала в списке "врагов русского народа" и российской государственности", опубликованном в марте 2006 года депутатом от ЛДПР Николаем Курьяновичем. Подобные списки появлялись на сайтах фашистского толка, в них содержались прямые призывы к убийству людей, неугодных националистам .

Начало расследования

Сразу после убийства А.Политковской прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет "ПМ" и четыре гильзы. Прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", и в короткие сроки на основе материалов камер наблюдения был составлен фоторобот подозреваемого, который был объявлен в розыск.

29 августа 2007 года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о раскрытии преступления. По версии следствия, убийство Политковской совершили участники так называемой алазанской преступной группировки, специализирующейся на заказных убийствах, лидером которой являлся чеченский "авторитет" Хож-Ахмед Нухаев

По версии следствия, весной 2006 года от "неустановленного" лица Магомеду Димельханову поступил заказ на убийство Анны Политковской, к которой "имеют серьезные претензии большие люди в Чечне". Димельханов передал заказ братьям Тамерлану, Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, которые привлекли к делу Ахмеда Исаева. Чтобы найти Политковскую, Димельханов обратился к своему старому знакомому Сергею Хаджикурбанову, ранее работавшему в УБОПе и занимавшемуся разработкой группировки "алазанских". Бывший майор свел Димельханова с подполковником УФСБ Павлом Рягузовым, который работал в отделе ФСБ по Центральному округу Москвы и также занимался этническими группировками.

Установив адрес журналистки, "алазанские" при посредничестве Хаджикурбанова организовали за ней слежку с использованием профессионалов - сотрудников оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Лебедева, Дмитрия Грачева и Олега Акимова, а также бывшего сотрудника милиции, работника ЧОП Алексея Беркина.

21 сентября 2007 года следствие предъявило обвинение по статье 33 и статье 105 УК (соучастие в убийстве в форме пособничества) бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чеченской республики Шамилю Бураеву .

Непосредственным исполнителем убийства был объявлен Рустам Махмудов — брат Ибрагима, Джабраила и Тамерлана Махмудовых.

В августе 2007 года по делу об убийстве Политковской было арестовано 11 человек: Алексей Беркин, Дмитрий Лебедев, Тамерлан Махмудов, Джабраил Махмудов, Ибрагим Махмудов, Олег Алимов, Магомед Демельханов, Ахмед Исаев, Сергей Хаджикурбанов, Дмитрий Грачев, Павел Рягузов.

Позже следствие в значительной мере скорректировало эту версию, а большинство задержанных подозреваемых были освобождены: Алексей Беркин и Олег Алимов - 3 сентября 2007 года, Галкин и Демельханов - 12 мая 2008 года, Тамерлан Махмудов - 20 мая 2008 года, Шамиль Бураев - 3 июня 2008 года.

2 октября 2008 года Генпрокуратура России направила уголовное дело об убийстве Анны Политковской в суд. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей

Обвинение в убийстве Политковской было предъявлено троим фигурантам: бывшему оперуполномоченному московского УБОПа майору Сергею Хаджикурбанову, а также Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. По версии следствия, Хаджикурбанов организовал убийство, а братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы были соучастниками: один из них следил за Анной Политковской и сообщал о ее передвижении второму. Основным мотивом убийства Политковской была названа ее профессиональная деятельность

В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении подозреваемого в непосредственном исполнении убийства Рустама Махмудова. Он был объявлен в международный розыск.

В связи с расследованием дела об убийстве Политковской подполковнику ФСБ Павлу Рягузову было предъявлено обвинение в совершении ранее с Хаджикурбановым преступлений по двум статьям УК РФ -286 (превышение должностных полномочий) и 163 (вымогательство).

Первый процесс: дело разваливается в суде

15 октября 2008 года Московский окружной военный суд начал предварительное слушание делу. 19 ноября была сформирована коллегия присяжных и началось рассмотрение дела по существу.

17 февраля в ходе прений защита подсудимых подвергла критике абсолютно все пункты обвинения. Как заявил адвокат Мурад Мусаев, следствие не смогло предоставить ни одного даже "малюсенького" доказательства причастности подсудимых к преступлению.

19 февраля 2009 года коллегия присяжных единогласно оправдала братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых, сочтя, что следствию не удалось доказать их причастность к совершению преступления . Обвиняемые были отпущены из зала суда.

Отмена приговора и новое расследование

27 февраля 2009 года Генпрокуратура РФ обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве Политковской в Верховном суде, после чего дело вернулось на новое рассмотрение в Московский окружной военный суд.

5 августа 2009 года судебный процесс продолжился. 3 сентября 2009 года с подачи Верховного суда окружной военный суд вернул материалы дела в прокуратуру.

31 марта 2011 года был задержан житель Чечни Рустам Махмудов, которого следствие считало непосредственным исполнителем убийства Политковской. 2 июня 2011 года ему было предъявлено обвинение, но виновным он себя не признал.

23 августа 2011 года по подозрению в организации убийства Анны Политковской был задержан подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. 2 сентября ему было предъявлено обвинение. Павлюченков фигурировал в первом процессе по убийству Политковской в качестве секретного свидетеля обвинения, его допрос проводился в закрытом режиме. В октябре 2011 года главное следственное управление СК России предъявило обвинения еще трем фигурантам дела: предпринимателю из Чечни Лом-Али Гайтукаеву, его племяннику Ибрагиму Махмудову и бывшему капитану МВД Сергею Хаджикурбанову . Никто из них своей своей вины не признал.

Признание Павлюченкова и второй процесс

2 сентября 2011 года Дмитрию Павлюченкову было предъявлено обвинение в убийстве Анны Политковской. После заключения сделки со следствием. Павлюченков перестал считаться организатором убийства, а дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в суде в особом порядке. Дмитрий Павлюченков полностью признал вину в причастности к убийству и 14 декабря 2012 года Московский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Защита Дмитрия Павлюченкова обжаловала приговор, но Верховный суд России оставил жалобу без удовлетворения.

16 октября 2012 года следствие заявило о завершении расследования в отношении Лом-Али Гайтукаева, Сергея Хаджикурбанова, братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых. Все они были задержаны, и 21 мая 2013 года дело в отношении них было передано в суд.

По версии следствия, Лом-Али Гайтукаев организовал преступление, получив заказ на убийство Политковской от лица, недовольного изобличающими публикациями журналистки о нарушениях прав человека, хищениях госсобственности и превышениях должностными лицами служебных полномочий. Для совершения убийства Гайтукаев в 2006 году создал группу, в которую вошли другие обвиняемые, в том числе сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. Убийство журналистки было тщательно спланировано, действия группы контролировал Сергей Хаджикурбанов, данные о месте жительства потерпевшей предоставил Павлюченков. При этом для наблюдения за журналисткой Павлюченков привлек своих подчиненных, а полученные данные передавал Гайтукаеву. Как сообщил на суде Павлюченко, Гайтукаев заплатил ему 150 тысяч долларов. 7 октября 2006 года братья Махмудовы поджидали Политковскую у ее дома. Рустам Махмудов находился в подъезде дома журналистки, и, когда Анна Политковская вошла в лифт, он выстрелил в нее из пистолета. После этого обвиняемые скрылись, оставив оружие на месте преступления.

3 июня 2013 года начался второй процесс по делу об убийстве Анны Политковской.

23 июля 2013 года Московский городской суд сформировал коллегию присяжных. 24 июля дети погибшей журналистки Анны Политковской - Илья и Вера Политковские — отказались участвовать в судебном процессе по делу о ее убийстве в связи с тем, что суд отказался перенести заседание и провел отбор присяжных без участия потерпевших и их представителей. Мосгорсуд счел доводы детей Анны Политковской необоснованными.

Вечером 14 августа на обвиняемого по делу об убийстве Анны Политковской Джабраила Махмудова было совершено покушение, он был ранен.

2 сентября представители гособвинения заявили о нарушении Джабраилом и Ибрагимом Махмудовыми подписки о невыезде и потребовали изменить им меру пресечения на заключение под стражу. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить подсудимых под стражу.

16 сентября одна из присяжных была отстранена от процесса. 7 ноября от участия в процессе был отстранен еще один присяжный заседатель на том основании, что ранее сам был судим за совершение убийства.

14 ноября Московский городской суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской в связи с тем, что из нее выбыло сразу пятеро заседателей. Все они указали в своих заявлениях в качестве причин болезнь или семейные обстоятельства.

14 января 2014 года Московский городской суд сформировал новую коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. За день до этого, 13 января, в доме адвоката бюро "Мусаев и партнеры" Мурада Мусаева, который представляет интересы обвиняемых в этом процессе и и в доме его коллеги адвоката Дарьи Трениной, проводился обыск в рамках уголовного дела о подкупе свидетелей и давлении на суд в процессе об убийстве Юрия Буданова. Адвоката Дарья Тренина связала прошедшие обыски с процедурой отбора присяжных в деле об убийстве Политковской.

27 января в Мосгорсуде на первом заседании по существу дела об убийстве Анны Политковской сразу пять человек выбыли из состава коллеги присяжных. Государственные обвинители не возражали против замены, подсудимые тоже согласились с судьей, а адвокат Мурад Мусаев усмотрел в этих действиях давление на присяжных и настаивал на выяснении причин неявки. На заседании были заслушаны вступительные слова прокуроров и адвокатов. Гособвинители огласили фабулу обвинения. По их версии, мотивом для преступления стали правозащитные статьи Политковской. Прокуроры заявили, что, по данным следствия, исполнители получили за убийство 150 тысяч долларов. Адвокаты заявили о непричастности обвиняемых к убийству.

11 февраля 2014 года на заседании судья Павел Мелехин отказался взять самоотвод, на котором настаивали адвокаты подсудимых. По общему мнению защиты судья испытывает к обвиняемым "личную неприязнь", а кроме того "крайне творчески подходит к общению с защитниками". Адвокаты также сочли, что судья нарушает равноправие сторон и позволяет прокурору нарушать требования закона.

19 февраля Мосгорсуд оставил под стражей всех пятерых подсудимых. Постановление о продлении подсудимым ареста на три месяца было вынесено по по ходатайству прокурора.

17 марта, в суде был допрошен свидетель Максим Червоня Оглы, бывший водитель экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова, уже осужденного по этому же делу на 11 лет тюрьмы. Свидетель заявил, что фамилию Политковской слышал один раз, когда Павлюченков предлагал устранить ее, а на вопрос, знаком ли он с Рустамом Махмудовым, ответил отрицательно. Также были оглашены протоколы допроса Максима Червоня Оглы. В них указывается, что свидетель несколько раз встречался с Рустамом Махмудовым при Павлюченкове, который называл его "наемником и киллером", и видел, как предполагаемому убийце передавали деньги и пистолет с глушителем.

18 марта 2014 года на процессе свидетель защиты Максим Червоня Оглы отказался от данных в ходе предварительного следствия показаний, заявив: "Этот том можете выкинуть в мусорное ведро. Я первый раз слышу эти показания". Представитель прокуратуры потребовала от судьи рассмотреть возможность привлечения свидетеля к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Позже Максим Червоня Оглы заявил на суде, что давал показания под давлением оперативников ФСБ.



На заседании суда 8 апреля адвокаты подсудимых дважды потребовали отвода судьи. Ходатайства были отклонены.



16 апреля сторона защиты подсудимых завершила представление доказательств невиновности обвиняемых, суд перешел к стадии дополнений.



28 апреля Мосгорсуд завершил судебное следствие по делу об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской.



14 мая в Московском городском суде начались прения сторон. В ходе своего выступления представитель обвинения провел анализ доказательств вины подсудимых. Представитель прокуратуры попросил присяжных признать всех фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения.



На заседании 15 мая в прениях сторон выступали представители защиты. Защита заявила о недоказанности вины подсудимых, в частности из-за того, что не установлены мотивы и заказчик преступления, заявил адвокат Мурад Мусаев. Адвокаты просили присяжных вынести оправдательный вердикт.



Подсудимые братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы были удалены с процесса до окончания прений сторон по причине нарушения ими порядка в ходе выступления в прениях представителя прокуратуры Марии Семененко.



19 мая в суде завершились прения сторон.



20 мая после четырех часов обсуждения коллегия присяжных признала виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской.

9 июня Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Подсудимые Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению. Братья Махмудова Ибрагим и Джабраил получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов осужден на 20 лет колонии строгого режима.

10 июня 2014 года адвокат экс-милиционера Сергея Хаджикурбанова обжаловал обвинительный приговор в отношении своего подзащитного в Верховном суде.

В июне 2017 года стало известно о смерти Лом-Али Гайтукаева в ИК-5 УФСИН РФ по Вологодской области, известной как «Вологодский пятак». Как заявил корреспонденту «Кавказского узла» племянник осужденного Темирлан Гайтукаев, его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в «Вологодский пятак» и видел что тело дяди покрыто гематомами.

Следствие продолжается?

17 июля 2018 года ЕСПЧ признал расследование убийства Анны Политковской неэффективным и обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября того же года призвала Россию найти заказчика убийства.

По словам адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой, после второго процесса следствие, не найдя заказчиков преступления, "спит". Уголовное дело переходит от одного следователя к другому и "единственное, что они делают, — это продлевают сроки следствия", - утверждает Ставицкая .

Весной 2019 года адвокат самостоятельно провела опрос Ахмеда Закаева, которого, наряду с Борисом Березовским, Дмитрий Павлюченков называл заказчиком преступления. Ставицкая рассказала, что следствие "согласилось приобщить его к материалам дела и удовлетворило наше ходатайство о проведении уже официального допроса Закаева из Лондона в рамках оказания правовой помощи правоохранительными органами Великобритании" .

Официальных комментариев Следственного комитета, в производстве которого находится дело, нет .

В 2021 год, когда исполнилось 15 лет со дня убийства Анны Политковской. 6 октября 2021 года "Новая газета" заявила, что по российским законам это означает истечение "срока давности" преступления и продлить его может только суд, иначе заказчики убийства останутся безнаказанными . Но юристы, опрошенные "Кавказским узлом" указали, что статья, по которой расследуется убийство Политковской, предусматривает высшую меру наказания, и применение срока давности в 15 лет в таких случаях используется крайне редко.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.

В 2022 году, в 16-ю годовщину убийства, Центр защиты прав человека "Мемориал" подчеркивал, что имена заказчиков убийства Анны Политковской официально по-прежнему так и не названы. .

Помилование Хаджикурбанова

Осужденный по делу об убийстве Анны Политковской бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, помилован и участвует в специальной военной операции на Украине. По словам его адвоката Алексея Михальчика, Хаджикурбанов отправился в зону специальной военной операции в конце 2022 года и стал командиром разведки, а затем и батальона. Через полгода он получил справку об освобождении, но продлил контракт с Минобороны и остался в зоне СВО .

Официально Хаджикурбанов должен был выйти на свободу в 2034 году.

Примечания