Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

Владимир Земсков, Вадим Зеленин, Игорь Высоцкий и Борис Бениаминов из Нальчика убиты в военных действиях на Украине. С февраля 2022 года убитыми там признаны не менее 378 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 374 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Об открытии стены памяти в честь выпускников Гимназии №4, погибших в ходе специальной военной операции отчиталась 20 февраля администрация городского округа Нальчик на своей странице во "ВКонтакте".

Владимир Земсков, Вадим Зеленин, Игорь Высоцкий и Борис Бениаминов награждены орденом Мужества (посмертно). Других подробностей биографий и гибели военных администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 378 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 365 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти бойца из Нальчика стало известно 14 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Головин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.