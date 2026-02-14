Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
Александр Головин из Нальчика убит в военной операции на Украине. С февраля 2022 года там признаны убитыми не менее 369 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 368 бойцов из Кабардино-Балкарии.
О гибели в военной операции Александра Головина сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии.
Александр Головин родился в январе 1966 года в Нальчике. В 1989 году он окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, получив специальность инженер-механик. В феврале 2022 года отправился в зону боевых действий добровольцем. В мае 2024 года попал под массированный артиллерийский обстрел и был убит, говорится в сообщении Telegram-канала фонда.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 369 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 356 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
Ранее о смерти бойцов из Нальчика стало известно 22 ноября 2025 года. Тогда власти отчитались об открытии мемориальных досок убитым в военной операции братьям Адальби Куралову и Ахметхану Куралову.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
