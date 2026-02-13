Четверо жителей Нальчика обвиняются в даче взяток судье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дошло до суда дело о взятках, которые в бытность Мухамеда Темботова мировым судьей были переданы ему за смягчение наказания. По версии следствия и суда, четверо жителей дали взятки в размере от 10 до 50 тысяч рублей, чтобы вместо лишения прав заплатить штраф.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против бывшего мирового судьи Мухамеда Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

В суд направлены уголовные дела в отношении четверых граждан, передававших взятки мировому судье Мухамеду Темботову, пишет сегодня "Газета юга".

По версии следствия, четверо местных жителей в разные периоды 2024 года независимо друг от друга были привлечены к административной ответственности. Материалы административных дел было направлены бывшему мировому судье судебного участка №7 города Нальчика . Обвиняемые через посредников, в том числе сотрудников аппарата передали судье в качестве взятки денежные средства в размере от 10 до 50 тысяч рублей за назначение им наиболее мягкого наказания, в частности назначение штрафа, а не лишения водительских прав, проинформировало управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.