Житель Кабардино-Балкарии обвинен в реабилитации нацизма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит дело 24-летнего жителя Зольского района, обвиненного по статье о реабилитации нацизма из-за комментариев в соцсети.
Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Кабардино-Балкарии. Согласно версии обвинения, в октябре 2023 года молодой житель Зольского района использовал общедоступный аккаунт в социальной сети и оставил там ряд текстовых комментариев.
Силовики усмотрели в этих комментариях “оправдание идеологии нацизма” и “одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси”, говорится в сегодняшнем сообщении республиканской прокуратуры.
Статья о реабилитации нацизма (пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы либо принудительных работ. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.
Как писал "Кавказский узел", в январе 2025 года стало известно, что силовики провели беседу с комсомольцем из Тырныауза Денисом Гириным, который купил на "Авито" военную форму коммунистов Германской Демократической Республики (ГДР). Силовики изъяли китель и отправили его на экспертизу. Поводом для беседы стало сообщение о том, что Гирин явился на комсомольское собрание в нацистской форме. Руководитель Кабардино-Балкарского отделения КПРФ Борис Паштов обвинил авторов этой публикации в клевете. В результате следователи постановили отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Гирина.
