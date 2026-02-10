×

14:58, 10 февраля 2026

Аслан Трахов лишен судейской неприкосновенности

Аслан Трахов. Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллегия судей лишила бывшего председателя Верховного суда Адыгеи статуса судьи в отставке. Таким образом, Аслан Трахов лишен и неприкосновенности, которую обеспечивал судейский статус.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 года. В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения этих активов.

В сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям – всего в иске 44 ответчика. В январе 2026 года суд удовлетворил этот иск.

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила отставку Аслана Трахова, сообщает сегодня Российское агентство правовой и судебной информации. "Прекратить отставку судьи, председателя Верховного суда Республики Адыгея Трахова Аслана Исмаиловича", - прицитировало агентство председателя ВККС Николая Тимошина.

После того, как Волжский горсуд удовлетворил иск об изъятии имущества Трахова и его родственников на 13 миллиардов рублей, суд переслал материалы в ВККС. Из них следует, что Аслан Трахов не соблюдал требования и ограничения, предусмотренные законом "О статусе судей", незаконно занимался предпринимательской деятельностью и приобретал имущество на доходы от нее, пишет агентство.

Сам Трахов на заседание не пришел. Коллегия признала причины его неявки неуважительными и рассмотрела вопрос без его участия, говорится в публикации.

Прекращение действия статуса судьи в отставке означает для Аслана Трахова лишение неприкосновенности, гарантированной судье, информирует сегодня "Коммерсант".

Напомним, в сентябре 2025 года сын Аслана Трахова Рустем Трахов подал заявление об отставке с поста судьи Прикубанского райсуда Краснодара, которое было одобрено квалификационной коллегией судей.

В отношении Сусаны Коблевой, которая, по данным СМИ, приходится дочерью Аслану Трахову, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов. В начале октября 2025 года Сусана Коблева была арестована, ее бывший супруг Каплан также был задержан и обвинен в мошенничестве.

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко и служат скорее фактором давления, чем справедливым правовым механизмом, пояснил в сентябре 2025 года "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов.

Автор: "Кавказский узел"

