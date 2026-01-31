Шесть пострадавших от воздушной атаки в Адыгее выписаны из больниц

В стационаре остаются трое из девяти пациентов, госпитализированных из аула Новая Адыгея после воздушной атаки. В пункте временного размещения находятся 18 взрослых и четыре ребенка.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 27 января в пункте временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг" находились 25 человек, эвакуированных из домов в Новой Адыгее. В стационарах оставались девять пострадавших: три человека в Энеме, двое - в Майкопе, четверо - в больницах Краснодара.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня. 27 января власти сообщили, что помимо компенсационных выплат жильцам решено провести безвозмездный ремонт поврежденных квартир. Власти получили от пострадавших жильцов около 1000 обращений за материальной помощью, сообщил глава района.

Из девяти человек, которые были госпитализированы, в стационаре остаются трое, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

В ПВР находятся 22 человека

"Сейчас лечение получают 9 человек: 6 амбулаторно, 3 пациента – в Энемской ЦРБ. […] Сейчас состояние больных оценивается как стабильное. В ПВР находятся 22 человека, в том числе 4 ребенка", - написал он.

Глава района также отчитался о ходе ремонтно-восстановительных работ в ауле Новая Адыгея. "В наиболее пострадавшем корпусе № 15 завершают кирпичную кладку балконов. Также завершён ремонт кровли, восстановлены перегородки, заменены двери. С учётом рекомендаций экспертов, начнут реставрацию фасада. Отделка стен, сантехника, электропроводка в квартирах и многое другое – всё будет восстановлено", - говорится в публикации.

Никто не останется без остекления

В других домах, по его словам, на следующей неделе "начнут массово устанавливать окна". "Наши строители обязательно дойдут до каждой квартиры, никто не останется без остекления. Держу этот вопрос на личном контроле. Сейчас окна уже восстановлены в 136 квартирах", - отмечается в сообщении.

Многие дома не обследованы "в связи с поиском собственников". "Прошу их отозваться и вернуться к своим домам для совместной работы по фиксации ущерба. Вместе с правоохранительными и другими органами продолжим искать владельцев, в том числе через социальные сети. Восстановительные работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий ЧС", - написал глава района.

Напомним, 28 января глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о решении оказать помощь владельцам поврежденных машин. По его данным, 92 машины повреждены, 27 сгорели. "В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей, при полной утрате – до миллиона рублей. Республика берёт на себя эти выплаты", - заверил чиновник. Ранее пользователи Telegram неоднократно задавали вопросы о том, кто и каким образом возместит ущерб за сгоревшие машины.

Повреждения автомобилей также неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.