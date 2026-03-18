Суд арестовал главу минздрава Краснодарского края Филиппова

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении под стражу главу минздрава Кубани Евгения Филиппова сроком на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта по делу о мошенничестве был задержан министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи - на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости.

По версии следствия, Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь главой Минздрава Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой "Кубанский государственный медицинский университет", похитил деньги, выделяемые из бюджета министерства здравоохранения России, в размере более 7 млн рублей. Чиновник распорядился этими средствами по своему усмотрению, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Министр обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере 1 . "Филиппов заключен под стражу. Срок меры - 2 месяца, до 17 мая 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что МВД заподозрило группу из 13 человек в хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в сочинском образовательном центре "Сириус", созданном по инициативе Владимира Путина.