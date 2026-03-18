×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:19, 18 марта 2026

Суд арестовал главу минздрава Краснодарского края Филиппова

Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении под стражу главу минздрава Кубани Евгения Филиппова сроком на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта по делу о мошенничестве был задержан министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи - на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости.

По версии следствия, Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь главой Минздрава Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой "Кубанский государственный медицинский университет", похитил деньги, выделяемые из бюджета министерства здравоохранения России, в размере более 7 млн рублей. Чиновник распорядился этими средствами по своему усмотрению, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Министр обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере . "Филиппов заключен под стражу. Срок меры - 2 месяца, до 17 мая 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что МВД заподозрило группу из 13 человек в хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в сочинском образовательном центре "Сириус", созданном по инициативе Владимира Путина. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
