Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан по делу о мошенничестве, в доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски.

Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи - на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости.

Недвижимость и земельные участки Филиппов приобретал с 2013 года, когда возглавил министерство. Объекты общей стоимостью свыше 1 млрд рублей он оформлял на себя и на своих родственников, сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах РИА “Новости”.

Владельцами дорогостоящей недвижимости в Краснодаре, Геленджике Сочи, Красной Поляне и Сириусе являются, помимо Филиппова, его сын, бывшая супруга и ее сестра, а также гражданская жена Надежда Губриева, которая возглавляет фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края, и ее родственники, в частности сын и мать, отмечает со ссылкой на источник ТАСС.

Всего у Филиппова и его окружения имеются 57 объектов недвижимости, в том числе 21 квартира, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, семь апартаментов, четыре гаража, три машино-места и два частных дома. Площадь земельных участков превышает 6,7 тысяч квадратных метров, общая площадь жилой недвижимости - более 2,7 тысяч квадратных метров, нежилой - свыше 4 тысяч квадратных метров.

Рыночная стоимость семи апартаментов, которыми владеет сын министра, составляет около 25 млн рублей, при этом его официальная зарплата медработника составила 800 тысяч рублей в год. Мать сожительницы Филиппова владеет частным домом площадью более 880 квадратных метров с участком в 1481 квадратный метр, это домовладение оценивается минимум в 300 млн рублей. Также ей принадлежат еще один земельный участок такой же площади, дом на 180 квадратных метров, коммерческое помещение и несколько квартир в элитных жилых комплексах.

Надежда Губриева возглавляет территориальный Фонд обязательного медицинского страхования с 2016 года, а до того работала в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Практически все родственники главы Минздрава Кубани также связаны с медициной: сын министра, 27-летний Федор Филиппов работает в онкодиспансере в Краснодаре, бывшая жена Ольга Филиппова - врач УЗИ в сочинской больнице Сочи, отмечает кубанский журналист Андрей Кошик.

“Ожидается иск прокуратуры об изъятии коррупционных активов”, - написал он в своем Telegram-канале.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет заключения).

Силовики сегодня провели обыски в рабочем кабинете Филиппова и у него дома. Около двух месяцев назад, в январе, на рабочем месте министра уже проходили обыски, связанные с делом бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, отмечает Kub Mash.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест. В феврале Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Миньковой на сумму более 330 млн рублей.