Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики проводят следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой, сообщили источники в правоохранительных органах.
Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко.
По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.
Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кубани.
По данным агентства, силовики проводят следственные действия с участием Миньковой. 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Это обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, по предварительным данным, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, а оплата аренды производилась за счет бюджета.
О задержании Миньковой сообщил и источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - приводит сегодня его слова агентство.
Бывшую чиновницу задержали сотрудники краевого управления ФСБ, с ней проводят «следственные действия», сообщил изданию 93.ru источник, знакомый с ситуацией.
Сама Анна Минькова в своем личном телеграм-канале (5,12 тысячи подписчиков) сегодня не делала публикаций. 27 октября 2025 года она объявила об увольнении с должности вице-губернатора.
"С сегодняшнего дня я больше не занимаю пост вице-губернатора. Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями. Прошедшие десять лет были значимы для социальной сферы региона, с немалыми вызовами на пути. Хочу поблагодарить министров и всю команду за плодотворную работу и выдающиеся результаты, которых мы достигли", - написала она.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.