Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики проводят следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко.

По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кубани.

По данным агентства, силовики проводят следственные действия с участием Миньковой. 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Это обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, по предварительным данным, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, а оплата аренды производилась за счет бюджета.

О задержании Миньковой сообщил и источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - приводит сегодня его слова агентство.

Бывшую чиновницу задержали сотрудники краевого управления ФСБ, с ней проводят «следственные действия», сообщил изданию 93.ru источник, знакомый с ситуацией.

Сама Анна Минькова в своем личном телеграм-канале (5,12 тысячи подписчиков) сегодня не делала публикаций. 27 октября 2025 года она объявила об увольнении с должности вице-губернатора.

"С сегодняшнего дня я больше не занимаю пост вице-губернатора. Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями. Прошедшие десять лет были значимы для социальной сферы региона, с немалыми вызовами на пути. Хочу поблагодарить министров и всю команду за плодотворную работу и выдающиеся результаты, которых мы достигли", - написала она.