×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:53, 27 января 2026

Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани

Анна Минькова. Фото Телеграм-канал Анны Миньковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики проводят следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко.

По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Анну Минькову задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кубани.

По данным агентства, силовики проводят следственные действия с участием Миньковой. 20 января стало известно, что Минькову проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств. Это обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее, по предварительным данным, владела семья Миньковой. Помещение сдавалось в аренду под поликлинику, а оплата аренды производилась за счет бюджета.

О задержании Миньковой сообщил и источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - приводит сегодня его слова агентство.

Бывшую чиновницу задержали сотрудники краевого управления ФСБ, с ней проводят «следственные действия», сообщил изданию 93.ru источник, знакомый с ситуацией.

Сама Анна Минькова в своем личном телеграм-канале (5,12 тысячи подписчиков) сегодня не делала публикаций. 27 октября 2025 года она объявила об увольнении с должности вице-губернатора.

"С сегодняшнего дня я больше не занимаю пост вице-губернатора. Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями. Прошедшие десять лет были значимы для социальной сферы региона, с немалыми вызовами на пути. Хочу поблагодарить министров и всю команду за плодотворную работу и выдающиеся результаты, которых мы достигли", - написала она.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:54, 27 января 2026
Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
09:56, 27 января 2026
Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях
06:58, 27 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
19:38, 26 января 2026
Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
17:50, 26 января 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532
10:55, 27 января 2026
"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями
Беспилотники над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:57, 27 января 2026
Военные сбили пять беспилотников в Краснодарском крае
Военные красной армии и Казаки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:16, 27 января 2026
Траурные мероприятия прошли на юге России в память о жертвах расказачивания
Одна из временных мемориальных табличек. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
Одиночный пикет за отставку Евгения Наумова. Фото: скриншот публикации Краснодар ЮМР / Telegram
23:58, 26 января 2026
Защитница набережной в Юбилейном микрорайоне провела пикет за отставку мэра Краснодара
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 января 2026, 12:54
Педагог из Махачкалы заподозрен в истязании ученика

Шестая временная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧ
27 января 2026, 02:17
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в седьмой раз

Протестующие на проспекте Руставели, 26 января 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
26 января 2026, 23:17
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

Георгий Вашадзе отвечает на вопросы журналистов после заседания суда по делу о саботаже. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860311-giorgi-vashazes-30-000-laris-odenobis-girao-sheeparda-da-pasportisa-da-piradobis-mocmobis-chabareba-daevala
26 января 2026, 20:42
Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше