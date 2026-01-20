×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:06, 20 января 2026

Обыски прошли у обидевшегося на пенсионерку главы района Кубани

Максим Бондаренко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с нарушениями при проектировании дома для инвалидов силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, который пытался отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей за комментарии в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал в суд на пенсионерку Маргариту Белых, оскорбившись ее комментариями в интернете. Чиновник потребовал возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить главе района 85 тысяч рублей.

Ранее, в ноябре 2024 года, Приморско-Ахтарский райсуд также частично удовлетворил иск главы района, обязав Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит", следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, сообщает сегодня 93.ru.

По данным издания, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома социального обслуживания для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту «Демография». Стройку курировала бывший вице-губернатор Анна Минькова, которая сейчас возглавляет краевой телеканал «Кубань 24».

При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями, пишет издание.

На сайте краевого управления СКР, по состоянию на 15.05 мск, не опубликована информация об уголовном деле в отношении чиновника.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр комика Артемия Останина из Ейска. Фото: "Осторожно, новости" / Telegram-канал
07:15, 20 января 2026
Артемий Останин* не признал вину в суде
Младенец с бутылочкой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:10, 20 января 2026
Многодетная семья из Туапсе заявила о проблемах с обеспечением дочери детским питанием
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Петиция по пляжам в Анапе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:45, 19 января 2026
Блогер из Анапы спустя полгода дождался публикации петиции о закрытых пляжах
Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше