Обыски прошли у обидевшегося на пенсионерку главы района Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с нарушениями при проектировании дома для инвалидов силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, который пытался отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей за комментарии в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал в суд на пенсионерку Маргариту Белых, оскорбившись ее комментариями в интернете. Чиновник потребовал возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить главе района 85 тысяч рублей.

Ранее, в ноябре 2024 года, Приморско-Ахтарский райсуд также частично удовлетворил иск главы района, обязав Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит", следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко, сообщает сегодня 93.ru.

По данным издания, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома социального обслуживания для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту «Демография». Стройку курировала бывший вице-губернатор Анна Минькова, которая сейчас возглавляет краевой телеканал «Кубань 24».

При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями, пишет издание.

На сайте краевого управления СКР, по состоянию на 15.05 мск, не опубликована информация об уголовном деле в отношении чиновника.