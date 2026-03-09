×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:27, 9 марта 2026

Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции

Стоп-кадр: "Иранский активист Мохаммад Резу Камранинежад на акции солидарности с Ираном в Тбилиси". Фото: Publika / https://www.facebook.com/publika.ge/posts/-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA-%E1%83%AE%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91/1672698877462989/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Тбилисского суда Торнике Кочкиани оштрафовал иранского активиста Мохаммада Резу Камранинежада на 4000 лари за неподчинение законному требованию сотрудника полиции на акции солидарности с Ираном в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.

5 февраля возле посольства Ирана полиция задержала иранского активиста, который часто посещал акции солидарности с Ираном в Тбилиси, на основании первой части 173-й статьи КоАП, что подразумевает неповиновение законным требованиям полицейского, информирует сегодня телекомпания Pirveli.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Tbilisi life, видно, что полицейский несколько раз требовал, чтобы Камранинеджад перешёл на другую сторону дороги от посольства Ирана. Активист отвечал, что не понимает грузинский и нуждается в переводчике. После этого полицейский заговорил с ним на английском, но когда активист сказал, что ждёт друга, его внезапно задержали.

"Он стоял перед посольством. Самое главное, он не ограничивал свободу передвижения других граждан… Важно, что когда на место прибыли полицейские, возник языковой барьер, и он не понимал, на что они указывают… На видеозаписи видно, что он не оказывал сопротивления полиции…", - заявила адвокат Камранинежада Мариам Маградзе.

В итоге, суд в Тбилиси оштрафовал иранского активиста Мохаммада Резу Камранинеджада на 4000 лари, признав его виновным в неподчинении законному требованию сотрудника полиции, пишет телекомпания.

"Кавказский узел" также писал, что служба госбезопасности Грузии вызвала четырех человек на опрос в связи с заявлениями о международном университете Аль-Мустафа. Следствие начато на фоне нападок представителей "Грузинской мечты" на авторов исследования иранского влияния на Грузию.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Тина Хидашели после опроса в суде. Тбилиси, 8 марта 2026 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/173647-tina-khidasheli-posle-doprosa-ia-nigde-ne-govorila-chto-v-gruzii-gotoviat-terroristov-vidimo-moia-zadacha-vypolnena-oni-zainteresovalis-i-esli-nashei-strane-ugrozhaet-kakaia-to-opasnost-nadeius-oni-razberutsia-s-etim
08:59, 9 марта 2026
Хидашели после визита к силовикам объяснилась за слова о "школе террористов"
Участники акции протеста у парламента грузии. Скриншот фото Publika от 08.03.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1700617584671118&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:00, 8 марта 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии 466-й день подряд вышли на акцию протеста
Участница акции с портретом Мзии Амаглобели. Скриншот фото https://t.me/paperkartuli/26377/
16:00, 8 марта 2026
Участники акции в Грузии призвали к освобождению женщин-политзаключенных
Женщина на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
14:00, 8 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300
Гиви Таргамадзе, Губаз Саникидзе, Георгий Канделаки, Тина Хидашели. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ JAMnews https://jam-news.net/ Коллаж "Кавказского узла".
08:05, 8 марта 2026
Оппозиционеры и историки в Грузии вызваны на опрос после заявлений об иранском университете
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше