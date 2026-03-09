Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Тбилисского суда Торнике Кочкиани оштрафовал иранского активиста Мохаммада Резу Камранинежада на 4000 лари за неподчинение законному требованию сотрудника полиции на акции солидарности с Ираном в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.

5 февраля возле посольства Ирана полиция задержала иранского активиста, который часто посещал акции солидарности с Ираном в Тбилиси, на основании первой части 173-й статьи КоАП, что подразумевает неповиновение законным требованиям полицейского, информирует сегодня телекомпания Pirveli.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Tbilisi life, видно, что полицейский несколько раз требовал, чтобы Камранинеджад перешёл на другую сторону дороги от посольства Ирана. Активист отвечал, что не понимает грузинский и нуждается в переводчике. После этого полицейский заговорил с ним на английском, но когда активист сказал, что ждёт друга, его внезапно задержали.

"Он стоял перед посольством. Самое главное, он не ограничивал свободу передвижения других граждан… Важно, что когда на место прибыли полицейские, возник языковой барьер, и он не понимал, на что они указывают… На видеозаписи видно, что он не оказывал сопротивления полиции…", - заявила адвокат Камранинежада Мариам Маградзе.

В итоге, суд в Тбилиси оштрафовал иранского активиста Мохаммада Резу Камранинеджада на 4000 лари, признав его виновным в неподчинении законному требованию сотрудника полиции, пишет телекомпания.

"Кавказский узел" также писал, что служба госбезопасности Грузии вызвала четырех человек на опрос в связи с заявлениями о международном университете Аль-Мустафа. Следствие начато на фоне нападок представителей "Грузинской мечты" на авторов исследования иранского влияния на Грузию.